Argentina atraviesa una de las peores temporadas de hantavirus: ya se confirmaron 45 contagios

Argentina enfrenta una situación epidemiológica de extrema preocupación por el avance del hantavirus, luego de que el último Boletín Epidemiológico Nacional confirmara 45 casos positivos en lo que va de 2026, una cifra que posiciona a la temporada 2025-2026 entre las de mayor impacto desde que existen registros sobre esta enfermedad en el país.

La gravedad del escenario sanitario también queda reflejada en el nivel de letalidad registrado hasta el momento. Según los datos oficiales, ya se reportaron 33 fallecimientos asociados al virus, lo que representa una tasa de mortalidad del 31,4%, considerada la más alta de las últimas temporadas.

El incremento sostenido de contagios, la persistencia de casos fuera de la estacionalidad habitual y la aparición de episodios con repercusión internacional encendieron las alarmas entre especialistas y autoridades sanitarias.

Buenos Aires y el crecimiento sostenido de casos

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra actualmente en la provincia de Buenos Aires, donde las autoridades sanitarias detectaron un brote con circulación activa en zonas rurales y periurbanas.vHasta el momento, el distrito confirmó:

18 casos positivos

7 fallecimientos

Las cifras representan un aumento considerable respecto al mismo período del año anterior, cuando se habían registrado 12 casos.

El crecimiento sostenido comenzó a observarse desde principios de 2025 y presentó una particularidad que preocupa especialmente a los especialistas: la continuidad de casos fuera de la temporada tradicional de mayor circulación del virus, habitualmente asociada a los meses de primavera y verano.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de las muertes reportadas en todo el país.

El brote en el crucero MV Hondius

Uno de los episodios que mayor repercusión generó a nivel mundial es el brote detectado en el crucero MV Hondius, que había zarpado desde Ushuaia el pasado 1° de abril con 147 personas a bordo.vHasta mediados de mayo, las autoridades confirmaron:

8 contagios vinculados al buque

3 fallecimientos

El episodio generó especial preocupación en organismos internacionales debido a que todos los casos estarían asociados a la variante Andes del hantavirus. La cepa Andes posee una característica particular que la diferencia de otras variantes conocidas: es la única capaz de transmitirse de persona a persona por vía respiratoria.

Esa capacidad de transmisión elevó el nivel de alerta epidemiológica y motivó la intervención del Instituto Malbrán. Ante este escenario, un equipo especializado se trasladó a Tierra del Fuego con el objetivo de realizar capturas de roedores e investigar el origen del brote.

La principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que el denominado "caso índice" habría contraído el virus antes de embarcar en el crucero.

El perfil epidemiológico de los afectados

Los datos oficiales difundidos hasta el momento muestran un patrón claro entre las personas afectadas por la enfermedad. Según el relevamiento epidemiológico:

El 81% de los casos corresponde a varones

La franja etaria predominante va de los 20 a los 49 años

La mediana de edad de los pacientes es de 36 años

Además de Buenos Aires, otras provincias con circulación significativa del virus son:

Salta

Santa Fe

Jujuy

Río Negro

Entre Ríos

Chubut

La distribución territorial evidencia la amplitud geográfica del fenómeno y la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica en distintas regiones del país.

Cambio climático, ambiente y expansión del virus

Especialistas y autoridades sanitarias atribuyen parte del aumento sostenido de casos a factores ambientales que podrían estar modificando el comportamiento epidemiológico del hantavirus. Entre los principales elementos señalados aparecen:

El cambio climático

Las modificaciones en el uso del suelo

Las alteraciones ambientales en ecosistemas habitados por roedores silvestres

El hantavirus es una zoonosis que habitualmente se transmite mediante la inhalación de partículas presentes en excrementos, saliva u orina de roedores infectados.

Sin embargo, la circulación de la cepa Andes y la persistencia de contagios fuera de los períodos estacionales tradicionales generan preocupación adicional entre los especialistas. El comportamiento observado durante esta temporada es considerado inusual y obliga a reforzar las medidas de vigilancia sanitaria y los protocolos de bioseguridad.

Vigilancia extrema

La combinación de alta letalidad, incremento sostenido de casos y circulación de una variante con capacidad de transmisión interpersonal colocó al hantavirus en el centro de la atención sanitaria nacional. La investigación encabezada por el Instituto Malbrán sobre el brote del crucero busca determinar con precisión el origen de los contagios y establecer posibles cadenas de transmisión asociadas a la cepa Andes.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo epidemiológico sobre distintas regiones del país, en una temporada que ya quedó marcada como una de las más complejas desde que se tiene registro de esta enfermedad en Argentina.

Los especialistas advierten que el escenario actual requiere vigilancia extrema, rápida detección de casos y protocolos de prevención rigurosos para intentar contener el avance de un virus que este año exhibe niveles de circulación y letalidad superiores a los observados en temporadas recientes.