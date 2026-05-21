Jueves mayormente nublado en Catamarca: así va a estar el clima

Las condiciones climáticas anticipan que las chances de precipitaciones se mantienen lejanas, por lo menos hasta el término de esta semana, por lo que durante este jueves no se esperan lluvias.

En cuanto a la temperatura, la mínima prevista fue de 7 grados durante las primeras horas del día, mientras que la máxima alcanzará los 19 grados por la tarde. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 9 grados.

El viento soplará de leve a moderado. Durante la madrugada se registraron velocidadades de entre los 7 y 12 km/h, con dirección predominante del Noreste, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la mañana intensidades entre los 13 y 22 km/h, ahora del Este. Por la tarde y la noche, el viento mantendrá la intensidad pero virará hacia el Este y nuevamente al Norte.

No se prevén ráfagas significativas para ninguna franja horaria.