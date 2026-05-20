Educación endurece controles y activa nuevos protocolos de seguridad en las escuelas

El Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia resolvió endurecer los controles y reforzar los protocolos de seguridad en todos los establecimientos del sistema educativo provincial, tanto públicos como privados, a través de una extensa circular enviada a supervisores y equipos directivos.

La decisión oficial surge en respuesta a "las diversas situaciones complejas" registradas recientemente en instituciones educativas y tiene como finalidad preservar el normal desarrollo de las clases, evitar interrupciones y garantizar la integridad física, psíquica y social de estudiantes y trabajadores de la educación.

Las nuevas disposiciones establecen medidas obligatorias vinculadas al ingreso de personas a los edificios escolares, la actuación frente a situaciones de violencia, el retiro de alumnos, el uso de imágenes dentro de las escuelas y los mecanismos administrativos de registro y control institucional.

Desde el Ministerio remarcaron que la normativa se apoya en la Ley Provincial de Educación, la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Protocolo Provincial de Actuación ante Situaciones Complejas en las Instituciones Educativas.

Controles de ingreso a las escuelas

Uno de los principales ejes de la circular oficial está relacionado con el fortalecimiento de los controles de acceso a los establecimientos educativos. La normativa establece que queda prohibido el ingreso a las escuelas de personas ajenas al Ministerio de Educación y Trabajo, entre ellas:

Promotores

Vendedores

Representantes de otras instituciones

La única excepción prevista será mediante autorización escrita previa otorgada por las autoridades correspondientes. Además, toda persona externa que cuente con autorización para ingresar deberá registrarse obligatoriamente en un libro institucional de visitas.

Allí deberán quedar asentados:

Nombre completo

Documento Nacional de Identidad

Organismo de procedencia

Motivo del ingreso

Horario de entrada y salida

La circular también dispone que todas las puertas y portones de acceso permanezcan cerrados durante el horario escolar, bajo responsabilidad del personal designado por cada institución.

Según se explicó, el objetivo es garantizar un control permanente sobre el movimiento de personas dentro de los edificios escolares y reforzar las condiciones de seguridad durante el desarrollo de las actividades educativas.

Situaciones de conflicto o violencia

Otro de los aspectos centrales de las nuevas medidas apunta a las situaciones de conflicto o violencia dentro de las instituciones educativas. La normativa establece que, ante el ingreso de personas no autorizadas o comportamientos agresivos, las autoridades escolares deberán actuar de manera inmediata.

Entre las acciones previstas se encuentran: resguardar a los estudiantes en espacios seguros, contactarse con el sistema de emergencias 911 y solicitar intervención policial. El protocolo también fija pautas específicas para casos de disputas familiares relacionadas con el retiro de alumnos.

En ese marco, las escuelas no podrán entregar estudiantes a personas no autorizadas bajo ninguna circunstancia y deberán comunicarse de inmediato con el tutor legal registrado. En situaciones donde existan amenazas o episodios de violencia, la normativa indica que deberá intervenir la Policía y la Línea 102 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Las disposiciones buscan establecer procedimientos claros y obligatorios frente a situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de estudiantes y personal educativo.

Restricciones sobre fotografías y redes sociales

La circular emitida por el Ministerio también avanzó sobre un tema especialmente sensible vinculado a la protección de la privacidad y la imagen de los estudiantes.

A partir de ahora, queda expresamente prohibida la toma y difusión de fotografías o videos de alumnos dentro de los establecimientos educativos sin autorización escrita previa de padres o tutores. Además, la normativa restringe la utilización de imágenes de estudiantes en redes sociales personales de docentes o integrantes del personal escolar.

La difusión de fotografías o contenidos audiovisuales sólo podrá realizarse a través de canales institucionales oficiales y redes oficiales de las escuelas. La medida apunta a reforzar los mecanismos de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo y a regular el uso de contenidos digitales vinculados a estudiantes.

Nuevas exigencias para retiros y trayectorias escolares

Las disposiciones también incorporan nuevos requisitos administrativos relacionados con el seguimiento de las trayectorias escolares y el retiro de alumnos.

Los establecimientos deberán:

Actualizar las fichas de personas autorizadas para retirar estudiantes

Registrar el medio de transporte habitual utilizado por cada alumno

Controlar los retiros anticipados reiterados

En este último caso, las ausencias o retiros deberán ser justificados formalmente mediante certificados o documentación respaldatoria. En cuanto a las salidas educativas, el Ministerio determinó que todas deberán contar con autorización expresa de padres o tutores.

Asimismo, el regreso de los estudiantes deberá concretarse obligatoriamente en la institución escolar, salvo excepciones debidamente informadas.

Actas obligatorias y posibles sanciones

La circular incorpora además un procedimiento obligatorio para registrar cualquier hecho considerado como "situación compleja". Ante un incidente, los equipos directivos deberán:

Labrar actas institucionales detalladas

Elevar informes a la supervisión correspondiente

Presentar la documentación dentro de las 24 horas hábiles posteriores

El documento oficial advierte además que el incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones administrativas para los responsables institucionales, conforme al régimen disciplinario vigente para funcionarios públicos provinciales.

Con estas nuevas medidas, el Ministerio de Educación y Trabajo busca fortalecer los mecanismos de prevención, control y actuación dentro de las escuelas de la provincia, en un contexto marcado por la necesidad de reforzar las condiciones de seguridad institucional y garantizar el normal funcionamiento del sistema educativo.