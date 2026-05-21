Educación: solo 4 de cada 10 niños asisten al jardín en los sectores más vulnerables

La cobertura del nivel inicial en Argentina mostró avances importantes durante la última década, especialmente en las edades de 3 y 4 años. Sin embargo, detrás de esa expansión persisten fuertes desigualdades socioeconómicas que afectan principalmente a los niños y niñas de los sectores más vulnerables, según reveló un informe elaborado por Argentinos por la Educación.

El estudio, titulado "Cobertura del nivel inicial: una comparación entre países de la región", fue realizado por Martín Nistal y Lucía Vallejo y analiza las tasas de asistencia al nivel inicial y las brechas socioeconómicas existentes en Argentina, Chile, México, Perú y Uruguay.

Los datos más recientes, correspondientes a 2024, muestran que el 83% de los niños argentinos de entre 3 y 5 años asiste al nivel inicial, una cifra similar a la registrada en Chile y Perú, ambos con 82% y 83% respectivamente, aunque todavía por debajo de Uruguay, que lidera la región con una cobertura del 93%.

A pesar de la mejora general, el informe advierte que el principal problema continúa concentrándose en las edades más tempranas y en los hogares de menores ingresos.

La fuerte desigualdad en el acceso a los 3 años

Uno de los datos más contundentes del informe señala que en Argentina solo el 41% de los niños de 3 años pertenecientes a sectores vulnerables asiste al nivel inicial. La cifra corresponde al quintil más pobre de la población y representa el porcentaje más bajo entre los países analizados.

En contraste:

En los sectores medios, la cobertura alcanza el 71% .

. En los hogares de mayores ingresos, la asistencia asciende al 63%.

El informe destaca además que Argentina fue uno de los países de la región que más amplió la cobertura educativa para niños de 3 años durante la última década. Sin embargo, pese a ese crecimiento, todavía se mantiene entre los niveles más bajos de escolarización temprana de la región, por detrás de Uruguay, Chile y Perú. Actualmente, la asistencia escolar a los 3 años en Argentina se ubica en el 55%, una cifra considerablemente inferior a la cobertura alcanzada a los 4 y 5 años.

La cobertura mejora con la edad, pero ...

El informe muestra que la asistencia escolar aumenta de manera significativa a medida que avanza la edad de los niños. Las cifras correspondientes a Argentina indican:

55% de asistencia a los 3 años

91% a los 4 años

98% a los 5 años

Aun así, las diferencias socioeconómicas continúan siendo relevantes, especialmente en las edades más tempranas. En el caso de los niños de 2 años, el acceso presenta una desigualdad todavía más marcada. Según el estudio solo el 10% de los niños más pobres accede a algún espacio educativo. Entre los sectores de mayores ingresos, la cobertura asciende al 44%.

La diferencia entre ambos grupos alcanza los 34 puntos porcentuales. En cambio, a los 4 años, la brecha comienza a reducirse porque el 83% de los niños del quintil más pobre asiste al nivel inicial y en el quintil más alto, la cobertura alcanza el 97%. A los 5 años, la escolarización aparece prácticamente universalizada, con tasas que oscilan entre el 97% y el 100% en todos los sectores sociales.

Argentina avanzó en cobertura durante la última década

El trabajo también analiza la evolución regional entre 2014 y 2024 y concluye que Argentina registró uno de los mayores avances en cobertura educativa del nivel inicial. Entre los principales datos del crecimiento aparecen:

La asistencia de niños de 3 años pasó del 40% al 55% , un incremento de 15 puntos porcentuales.

, un incremento de 15 puntos porcentuales. Entre los niños de 4 años, la cobertura aumentó del 75% al 91%, lo que representa una suba de 16 puntos porcentuales.

Este último dato constituye el mayor crecimiento regional para ese grupo etario. Actualmente, solo Uruguay, con 97%, y Perú, con 94%, muestran niveles de cobertura superiores a los de Argentina en niños de 4 años.

El impacto de la educación inicial en los hogares vulnerables

La investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, Ianina Tuñón, sostuvo que la asistencia a la educación inicial en contextos de pobreza tiene un efecto que trasciende el ámbito estrictamente escolar. "Nuestra evidencia empírica indica que la asistencia a la educación inicial en contextos de pobreza actúa como un catalizador del entorno familiar", explicó.

Según detalló, los niños y niñas que asisten al nivel inicial reciben más estímulos dentro del hogar en comparación con aquellos de igual nivel socioeconómico que no concurren a espacios educativos.

Para Tuñón, reducir las brechas de asistencia permitiría no sólo igualar oportunidades educativas, sino también fortalecer el capital cultural y emocional dentro de los hogares más vulnerables.

Los desafíos pendientes en el sistema educativo

La profesora de la UBA y FLACSO, Gabriela Fairstein, consideró que el crecimiento de la cobertura constituye un dato alentador, aunque advirtió sobre distintos desafíos estructurales aún pendientes.

Entre ellos señaló:

La menor asistencia en los sectores más vulnerables.

La fragmentación de la oferta educativa para sala de 3.

El funcionamiento de instituciones fuera del sistema formal.

El aumento del ausentismo desde la pandemia.

La persistente deuda de cobertura en el tramo de 0 a 2 años.

En la misma línea, la profesora de la UBA e investigadora del Conicet, Celia Rosemberg, alertó sobre las consecuencias que estas desigualdades tempranas pueden generar en el desarrollo infantil. Rosemberg remarcó que entre los 2 y 3 años se desarrollan procesos fundamentales vinculados al lenguaje oral y otras capacidades cognitivas que luego sostienen el aprendizaje de la lectura y la escritura.

"A los 2 años, apenas el 10% de los niños del quintil más pobre asiste, frente al 42% en Chile y el 54% en Uruguay", señaló. Respecto de los niños de 3 años, indicó que el 41% registrado en Argentina contrasta con:

49% en México

55% en Perú

57% en Chile

82% en Uruguay

Para la especialista, estas diferencias no representan solamente una brecha de acceso institucional, sino también una desigualdad temprana en las oportunidades de participar en experiencias educativas de calidad, sistemáticas y lingüísticamente enriquecedoras.