Docentes Autoconvocados frente a Casa de Gobierno contra la conciliación obligatoria

La crisis educativa en Catamarca sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión con la movilización de Docentes Autoconvocados hacia Casa de Gobierno, en rechazo a la conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo provincial y en reclamo de una respuesta salarial que consideren satisfactoria.

En el marco de un paro activo, los educadores concentraron a las 10 de la mañana en el Parque de los Niños y desde allí marcharon hacia la sede gubernamental con el objetivo de visibilizar el conflicto que atraviesa al sector. La medida se inscribe en un escenario de negociación salarial que, según manifestaron, no ha ofrecido respuestas acordes a la situación económica actual.

Rechazo a la conciliación obligatoria

A través de un comunicado anoche, la agrupación que va por fuera de los gremios docentes oficiales criticó con dureza la decisión del Ejecutivo provincial de dictar la conciliación obligatoria. La medida fue calificada como "improcedente, ilegal y anticonstitucional", en referencia directa a la disposición adoptada por el gobernador Raúl Jalil.

En el mismo documento, los educadores sostuvieron que el derecho de huelga "se encuentra plenamente vigente y amparado por la Constitución Nacional", dejando en claro que no consideran válida la instancia administrativa impuesta por el Gobierno provincial.

El eje del conflicto radica en la negociación salarial. Los docentes remarcaron que la medida de fuerza responde a la falta de respuestas satisfactorias en la mesa de diálogo y reafirmaron su decisión de sostener acciones gremiales hasta que se presente una propuesta que consideren acorde a la coyuntura económica.

Paro activo y movilización en la Capital

La modalidad adoptada fue la de paro activo, combinando la suspensión de actividades con la presencia en la vía pública. La concentración en el Parque de los Niños marcó el punto de partida de una marcha que avanzó hacia Casa de Gobierno, epicentro institucional del conflicto.

La movilización busca hacer visible el reclamo en el ámbito político y social, en un contexto donde la conciliación obligatoria intentaba encauzar el conflicto por la vía administrativa. Sin embargo, los autoconvocados decidieron avanzar con la protesta, consolidando una postura de confrontación abierta frente a la decisión oficial.

Protestas y cortes en el interior provincial

El conflicto no se limita a la Capital. Desde primeras horas de la jornada, docentes autoconvocados se movilizaron en distintos puntos del interior provincial, con el objetivo de "mostrar músculo" y reforzar el alcance territorial de la protesta.

En Santa María

Entre las acciones registradas se encuentran cortes de rutas activos en:

Tinogasta

Fiambalá

Belén

Santa María

En Tinogasta

Estas medidas replican la modalidad de protesta en diferentes departamentos, ampliando el impacto del paro activo y evidenciando la extensión del malestar en la provincia.

Manifestación en La Merced durante el inicio del ciclo lectivo

En paralelo, en la localidad de La Merced, docentes se manifestaron frente a la Escuela Secundaria N° 71, donde el ministro de Educación encabezó este lunes el acto de apertura del ciclo lectivo 2026.

La protesta coincidió con el inicio formal del calendario escolar, lo que añadió un componente simbólico al reclamo. Mientras se desarrollaba el acto institucional de apertura, los educadores hicieron sentir su presencia en las inmediaciones del establecimiento, reforzando el mensaje de que el conflicto salarial continúa abierto.

Un conflicto en desarrollo

La combinación de paro activo, movilización en la Capital y cortes de ruta en el interior configura un escenario de alta conflictividad en el ámbito educativo provincial. La conciliación obligatoria dictada por el Ejecutivo no logró desactivar la protesta, sino que, por el contrario, fue uno de los detonantes de la movilización.

Los docentes autoconvocados ratificaron su decisión de continuar con acciones gremiales hasta obtener una propuesta salarial que consideren adecuada frente a la situación económica actual. En ese marco, la crisis educativa permanece sin resolución, con un inicio de ciclo lectivo atravesado por la tensión y la disputa entre el Gobierno provincial y el sector docente.

El desarrollo de las próximas jornadas será determinante para evaluar si se reabre una instancia de negociación efectiva o si el conflicto escala hacia nuevas medidas de fuerza en toda la provincia.