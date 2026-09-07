La UNCA dictará dos nuevas diplomaturas en Santa María

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad Nacional de Catamarca (FCEyA-UNCA) firmó dos convenios particulares con la Municipalidad de Santa María para implementar nuevas propuestas de formación destinadas a la comunidad de esa localidad.

El acuerdo fue suscripto el pasado viernes 4 de septiembre por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Gustavo Lazarte, y la intendenta de Santa María, Érica Inga.

A partir de estos convenios, se pondrán en marcha las diplomaturas en Educación Financiera y Ciudadanía Digital y en Desarrollo Emprendedor y Gestión de Negocios Locales, que se dictarán entre los meses de septiembre y diciembre.

Las propuestas tienen como objetivo brindar herramientas y conocimientos vinculados con la educación financiera, el uso y desarrollo de competencias en entornos digitales y el fortalecimiento de iniciativas emprendedoras y negocios locales.

Tras la firma de los convenios, se dio inicio a la Diplomatura en Educación Financiera y Ciudadanía Digital en el Polo Técnico Profesional de Santa María.

La actividad comenzó con el módulo inaugural "Introducción a la Educación Financiera", que estuvo a cargo del CPN Fabio Gilyam y del Lic. Federico Rueda.

La implementación de estas diplomaturas representa una nueva instancia de articulación entre la Universidad Nacional de Catamarca y la Municipalidad de Santa María, orientada a ampliar las oportunidades de formación y acercar propuestas académicas a las comunidades del interior provincial.

A través de estas acciones, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración continúa fortaleciendo su presencia territorial y promoviendo espacios de capacitación vinculados con las necesidades y desafíos actuales de la comunidad.