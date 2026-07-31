Argentina se prepara para uno de los episodios de El Niño más intensos de las últimas décadas

La Argentina comenzó a prepararse para enfrentar un nuevo episodio del fenómeno El Niño, que, de acuerdo con las proyecciones difundidas por los principales organismos meteorológicos internacionales, podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados en las últimas décadas.

Los pronósticos más recientes indican que el país podría atravesar durante la primavera y el verano 2026/2027 un escenario caracterizado por una mayor probabilidad de lluvias extraordinarias, tormentas severas e inundaciones, situación que ya motivó el seguimiento permanente de las autoridades nacionales y de distintos organismos especializados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones del sistema ENOS ya corresponden a una fase cálida y señaló que existe una probabilidad cercana al 100% de que El Niño continúe durante el trimestre comprendido entre julio, agosto y septiembre.

En paralelo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) proyecta que el fenómeno continuará fortaleciéndose progresivamente hasta alcanzar su mayor intensidad hacia fines de este año.

Provincias y municipios

Frente a este escenario climático, distintos organismos nacionales, provincias y municipios comenzaron a revisar sus mecanismos de respuesta.

Las autoridades iniciaron la actualización de protocolos de emergencia y planes de contingencia con el objetivo de estar preparados ante un fenómeno que podría generar una importante presión sobre la infraestructura urbana, el sistema productivo y numerosas localidades ribereñas.

La posibilidad de un incremento en la frecuencia de eventos meteorológicos extremos llevó a los distintos niveles del Estado a evaluar medidas preventivas con anticipación, teniendo en cuenta las proyecciones elaboradas por los organismos especializados.

Un amplio consenso entre los modelos climáticos

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el elevado nivel de coincidencia entre los distintos modelos de pronóstico. El sistema experimental SPEAR, desarrollado por la NOAA, muestra que los 30 escenarios analizados dentro del ensamble proyectan un episodio competitivo con los eventos de El Niño más intensos registrados durante el último siglo.

Los especialistas destacan que un nivel de coincidencia tan elevado entre los distintos escenarios no resulta habitual en este tipo de pronósticos climáticos, razón por la cual el seguimiento del fenómeno se ha intensificado durante las últimas semanas.

Además, el Centro de Predicción Climática de la NOAA estima que existe un 97% de probabilidades de que El Niño permanezca activo hasta comienzos de la primavera de 2027.

A su vez, calcula un 81% de posibilidades de que el fenómeno alcance la categoría de "muy fuerte" entre octubre y diciembre de 2026, período considerado como el momento de mayor intensidad previsto por los modelos.

Las regiones donde podrían registrarse los mayores impactos

Las proyecciones climáticas coinciden en señalar cuáles serían las regiones del país con mayor probabilidad de experimentar precipitaciones superiores a los valores habituales.

De acuerdo con los pronósticos estacionales, los principales impactos se concentrarían sobre:

Litoral argentino.

Región pampeana.

Norte de la provincia de Buenos Aires.

Santa Fe.

Entre Ríos.

Córdoba.

Corrientes.

Misiones.

Los especialistas aclaran que todavía no es posible determinar con precisión la cantidad de milímetros que podrían registrarse en cada ciudad con varios meses de anticipación.

Lo que muestran los modelos es un aumento significativo de la probabilidad de lluvias superiores a las habituales y una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, entre ellos tormentas intensas, granizadas y episodios de precipitaciones concentradas en pocas horas.

Preocupación por la evolución de los grandes ríos

Otro de los aspectos observados con atención por los organismos especializados es la posible evolución de los principales cursos de agua del país.

Las proyecciones indican que las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú podrían incrementarse si las lluvias previstas durante la primavera y el verano finalmente se consolidan.

Ese escenario elevaría el riesgo de inundaciones en distintas localidades ribereñas, motivo por el cual las autoridades comenzaron a revisar los planes de respuesta ante eventuales emergencias.

Un desafío también para el sector agropecuario

El fenómeno representa un escenario complejo para la producción agropecuaria. Por un lado, las precipitaciones podrían favorecer la recuperación de humedad en regiones que atravesaron períodos secos.

Sin embargo, los especialistas advierten que un exceso de agua también podría provocar anegamientos, generar dificultades para la siembra, complicar las tareas de cosecha y favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos. De esta manera, el impacto del fenómeno dependerá de la intensidad y distribución de las precipitaciones durante los próximos meses.

Los indicadores que explican la preocupación

Las proyecciones elaboradas por el SMN y la NOAA muestran por qué los especialistas siguen con especial atención la evolución del fenómeno. Los principales indicadores son los siguientes:

100% de probabilidad de continuidad de El Niño durante el trimestre julio-agosto-septiembre , según el Servicio Meteorológico Nacional .

de continuidad de durante el trimestre , según el . 97% de probabilidades de que el fenómeno permanezca activo hasta comienzos de la primavera de 2027 , de acuerdo con la NOAA .

de que el fenómeno permanezca activo hasta comienzos de la , de acuerdo con la . 81% de posibilidades de que alcance la categoría de "muy fuerte" entre octubre y diciembre de 2026 .

de que alcance la categoría de entre . El índice Niño 3.4 ya alcanza los +1,2 °C, mientras que los modelos proyectan valores superiores a +2 °C durante el momento de mayor intensidad del evento, un umbral que únicamente se registra en los episodios más intensos observados hasta el momento.

Los especialistas piden seguir las alertas oficiales

Pese a la contundencia de las proyecciones, los climatólogos recuerdan que la intensidad de El Niño no implica automáticamente una cantidad determinada de precipitaciones para cada ciudad.

El fenómeno modifica las probabilidades climáticas a gran escala, pero la evolución puntual de cada tormenta depende de múltiples factores atmosféricos que solo pueden analizarse a medida que se acerca cada evento meteorológico.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan realizar un seguimiento permanente de los pronósticos y alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente durante los meses en los que se espera el mayor desarrollo del fenómeno.

Mientras continúan las tareas de monitoreo y actualización de los modelos climáticos, las proyecciones coinciden en señalar que la Argentina podría enfrentar uno de los episodios de El Niño más importantes de las últimas décadas, un escenario que mantiene en alerta tanto a los organismos meteorológicos como a las autoridades nacionales, provinciales y municipales encargadas de la planificación y la respuesta ante eventuales emergencias.