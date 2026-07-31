A prepararse: se viene un viernes con neblina y viento en Catamarca

Llegamos a viernes y además termina el mes de julio y se prevé una jornada con condiciones meteorológicas estables, aunque con una presencia constante de nubosidad a lo largo de casi todo el día. Desde las primeras horas hasta el cierre de la jornada, el cielo se mantendrá así, sin que existan probabilidades de precipitaciones en ninguno de los períodos del día.

De acuerdo con los datos disponibles, la probabilidad de lluvias será del 0% durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, consolidando un escenario de estabilidad atmosférica que permitirá el desarrollo de las actividades habituales sin la presencia de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, el día presentará un comportamiento moderado, con valores que irán desde los 11 grados hasta una máxima de 25 + grados, mientras que el Innombrable irá modificando tanto su intensidad como su dirección con el transcurso de las horas.

¿Cómo arranca el viernes?

Las primeras horas estarán caracterizadas por un cielo parcialmente nublado y ya el viento comenzó soplando desde el Norte con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h. Con el avance de la jornada, durante la mañana la nubosidad aumentará pero por efecto del 99% de humedad, la neblina dijo presente.

La temperatura descenderá hasta los 11 grados, convirtiéndose en el valor más bajo previsto para el día. En cuanto al viento, continuará mantendrá la orientación y la intensidad de la madrugada.

La tarde llega con más viento

La tarde será el tramo más destacado del pronóstico debido al incremento previsto en la intensidad del viento. Durante esas horas continuará el cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura alcanzará la máxima prevista de 25 grados.

El viento cambiará su dirección hacia el Noroeste y aumentará considerablemente su velocidad, ubicándose entre 32 y 41 km/h. Además, será el único período del día en el que se registrarán las ráfagas más intensas, con valores estimados entre 60 y 69 km/h. Estas condiciones convierten a la tarde en el momento de mayor atención dentro del pronóstico, por lo que se recomienda precaución para quienes deban realizar actividades al aire libre, especialmente debido a la fuerza que podrían alcanzar las ráfagas.

La noche llegará con una disminución del viento

Hacia el final del día se espera un cambio en las condiciones ventosas porque perderá intensidad de manera significativa respecto de las horas anteriores. El cielo se presentará algo nublado, con una temperatura de 21 grados, mientras que el viento rotará otra vez, ahora hacia el Sudoeste y soplará con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Con esta disminución de la intensidad ventosa concluirá una jornada que mantendrá las condiciones estables desde el inicio hasta el final, sin precipitaciones y con un predominio de la nubosidad durante gran parte del día.