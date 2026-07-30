Rigen alertas por fuertes vientos en Catamarca: el pronóstico del tiempo

La provincia de Catamarca se encuentra bajo un escenario de alertas meteorológicas por fuertes vientos, con distintos niveles de intensidad según la región. De acuerdo con la información difundida, el nivel de alerta naranja alcanza a los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se prevén condiciones de mayor severidad.

En estas localidades, el fenómeno estará caracterizado por vientos sostenidos de entre 80 y 100 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas de significativa intensidad. Las previsiones indican que las ráfagas podrán superar los 120 kilómetros por hora en la Puna y el monte, mientras que en la zona de cordillera podrían exceder los 150 kilómetros por hora, configurando el escenario de mayor impacto dentro del territorio provincial.

La advertencia pone de manifiesto la diferencia en la intensidad del fenómeno según las características geográficas de cada sector, destacando especialmente las áreas de la Puna, el monte y la cordillera, donde se esperan las condiciones de viento más intensas.

Alerta amarilla para el centro y este de Catamarca

En paralelo, el alerta amarilla comprende a los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán.

Para estas jurisdicciones, el pronóstico anticipa vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Si bien este nivel de alerta contempla una intensidad menor respecto de las áreas bajo alerta naranja, el fenómeno abarcará una amplia porción de la provincia, incluyendo la Capital, donde además se difundió el pronóstico extendido elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico para la Capital: así evolucionará el tiempo durante el fin de semana

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la ciudad Capital anticipa jornadas con nubosidad variable, cambios en la dirección del viento y un descenso de las temperaturas hacia el inicio de agosto.

Para el viernes 31 de julio, se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Durante el día, los vientos soplarán del norte, rotando posteriormente al noroeste y finalmente al suroeste.

El sábado 1 de agosto, las condiciones previstas serán de cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados. En cuanto al viento, se prevé una rotación del este hacia el norte y luego al noreste, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche.

Para el domingo 2 de agosto, el pronóstico indica una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados. En esta oportunidad, los vientos serán del noroeste, manteniendo la presencia del fenómeno durante el cierre del fin de semana.

Datos destacados de la alerta meteorológica

Alerta naranja

Departamentos alcanzados: Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán.

Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán. Vientos previstos: entre 80 y 100 km/h .

entre . Ráfagas esperadas: Más de 120 km/h en la Puna y el monte . Más de 150 km/h en la zona de cordillera .



Alerta amarilla

Departamentos alcanzados: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.

Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán. Vientos previstos: entre 40 y 60 km/h .

entre . Ráfagas estimadas: hasta 90 km/h.

Un panorama meteorológico con distintos niveles de intensidad

Las previsiones difundidas muestran un comportamiento diferenciado del viento en el territorio catamarqueño. Mientras el oeste provincial, especialmente los sectores de Puna, monte y cordillera, concentra los registros de mayor intensidad bajo alerta naranja, el centro y este de la provincia permanecerán bajo alerta amarilla, con velocidades y ráfagas menores, aunque igualmente significativas.

En la Capital, el pronóstico para los próximos tres días refleja una combinación de cielo mayormente nublado o parcialmente nublado, cambios en la circulación del viento y un descenso de la temperatura tras el viernes, en coincidencia con el inicio del mes de agosto. De esta manera, el escenario meteorológico para Catamarca estará marcado por la persistencia del viento como el fenómeno predominante, con diferencias de intensidad según la región y con un seguimiento puntual de las condiciones previstas por el Servicio Meteorológico Nacional.