Argentina bajo el pulso del 8M: jornada federal de paro y movilización contra la violencia de género

Este lunes, la Argentina se convierte en el escenario de una contundente jornada de protesta federal. Lo que originalmente se planteó para el fin de semana ha mutado en una medida de fuerza mayor: un paro nacional de actividades diseñado estratégicamente para visibilizar el papel esencial, y a menudo invisibilizado, de las mujeres en la economía y la estructura social del país. La decisión de trasladar la convocatoria responde a la urgencia de demostrar el impacto de la huelga, unificando bajo las consignas de Ni Una Menos a un espectro sumamente diverso que incluye a la CGT, ambas CTA, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y agrupaciones de izquierda como Pan y Rosas.

El epicentro de esta demostración será la Ciudad de Buenos Aires, donde una marea de manifestantes partirá a las 16:30 desde el Congreso Nacional con destino a la Plaza de Mayo. No obstante, la federalización del reclamo es total, ya que se han confirmado réplicas masivas en puntos estratégicos como la Plaza Independencia de Tucumán, la zona de El Reloj en Paraná, Entre Ríos, y el centro de Mar del Plata, entre otras localidades que se sumarán a lo largo y ancho del territorio.

Datos críticos: una emergencia estructural

La urgencia de la calle se fundamenta en indicadores alarmantes que exponen la persistencia de una problemática estructural. El informe del observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) ha encendido las alarmas al revelar que, durante el primer bimestre del presente año, se produjo un femicidio cada 39 horas. Con un promedio de 0,6 muertes diarias, la violencia de género se consolida como una crisis de resolución impostergable.

A esta realidad se añaden factores económicos y sociales que perpetúan la desigualdad. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla que los ingresos masculinos superan a los femeninos en un rango que oscila entre el 27% y el 29%, una disparidad que se agudiza notablemente en el sector informal y en los puestos de menor jerarquía. Asimismo, la crisis en los cuidados se hace evidente en las cifras de UNICEF, que indican que 7 de cada 10 padres en el país incumplen con la cuota alimentaria, dejando la carga total de manutención, salud y educación de los niños exclusivamente sobre los hombros de las madres.

La defensa de los derechos ante un nuevo escenario político

La convocatoria de este año trasciende lo reivindicativo para situarse en una postura defensiva frente a los posibles retrocesos en derechos adquiridos. Sectores diversos del arco político y sindical han coincidido en que el contexto actual requiere una unidad de acción inquebrantable. La diputada nacional Myriam Bregman, referente de Pan y Rosas, ha sido una de las voces que llamó a la movilización, instando a las mujeres a ganar las calles. Según la legisladora, frente a las posturas del Gobierno Nacional que generan preocupación, resulta imperativo volver a mostrar la potencia de la fuerza colectiva. Bajo esta premisa, la jornada de hoy no solo se presenta como un acto de conmemoración, sino como una demostración de poder político y social que busca frenar la violencia machista y proteger conquistas que, según las organizaciones convocantes, se encuentran bajo una amenaza real de retroceso. La movilización de este lunes busca interpelar al conjunto de la sociedad, exigiendo políticas públicas efectivas que den respuesta a una desigualdad que, lejos de reducirse, encuentra nuevas formas de manifestarse en la vida cotidiana de las mujeres argentinas.