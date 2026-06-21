Arranca el invierno y el Día del Padre: así va a estar en Catamarca

Catamarca se prepara para transitar un domingo con características plenamente invernales, justo en el comienzo de la nueva temporada. El pronóstico para este domingo anticipa la presencia de aire fresco, constante de nubosidad y condiciones meteorológicas variables que tendrán su momento de mayor inestabilidad durante la tarde.

Desde las primeras horas del día, según el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama estará marcado por temperaturas bajas y un cielo que alternará entre parcialmente nublado y mayormente nublado.

La combinación de nubosidad persistente, temperaturas moderadas y la posibilidad de precipitaciones aisladas configurará un escenario climático que demandará atención, especialmente durante las horas de la tarde, cuando se concentrarán los principales fenómenos previstos para este Día del Padre.

Madrugada y mañana

Durante la madrugada, el tiempo se presentó con cielo parcialmente nublado. La temperatura alcanzó los 7 grados, mientras que los vientos soplaron desde el Noroeste con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Estas condiciones darán paso a una mañana aún más fría. Según el pronóstico del SMN, la temperatura se mantendrá hasta en el registro de las primeras horas con una Sensación Térmica de 6.9 grados, convirtiéndose en uno de los momentos más frescos de toda la jornada. Al mismo tiempo, el cielo pasará a estar mayormente nublado, manteniéndose la circulación de viento proveniente del noroeste con velocidades similares a las registradas durante la madrugada.

La persistencia de la nubosidad durante las primeras horas del día anticipará un escenario de escasa amplitud térmica, con temperaturas que permanecerán bajas incluso cuando avance la jornada.

La tarde concentrará la mayor inestabilidad

El período de la tarde aparece como el tramo más significativo del día desde el punto de vista meteorológico. El pronóstico prevé la ocurrencia de chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%.

En ese mismo lapso se registrará la temperatura máxima prevista para la jornada, que alcanzará los 14 grados. A pesar de este ascenso térmico, las condiciones continuarán siendo frescas debido a la presencia de nubosidad y al incremento de la intensidad del viento. Uno de los aspectos más destacados es el cambio en la circulación del viento. Durante la tarde, la dirección predominante será del Oeste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y los 31 kilómetros por hora.

Estas condiciones podrían incrementar la sensación de frescura en distintos puntos de la provincia, particularmente en aquellos sectores donde el viento alcance mayor intensidad.

Ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

Además de la posibilidad de precipitaciones, la tarde estará caracterizada por la presencia de ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y los 50 kilómetros por hora. El aumento de la intensidad del viento constituye uno de los elementos más relevantes del pronóstico para este domingo. Las ráfagas previstas acompañarán el período de mayor inestabilidad atmosférica y podrían generar momentos de viento intenso en distintos sectores de Catamarca.

La combinación entre chaparrones aislados, nubosidad persistente y ráfagas fuertes contribuirá a reforzar las condiciones propias de una jornada invernal, especialmente durante las horas centrales y finales de la tarde.

Noche más estable

Hacia la noche, el tiempo mostrará señales de estabilización. Aunque el cielo continuará mayormente nublado, disminuirá la probabilidad de precipitaciones. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 9 grados y los vientos retornarán a una dirección predominante del Noroeste, con velocidades comprendidas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, la jornada concluirá bajo un escenario de abundante nubosidad pero con menores posibilidades de lluvias respecto de las horas previas, marcando una reducción de la inestabilidad observada durante la tarde.

Una jornada típicamente invernal

El panorama previsto para este domingo refleja el comienzo del invierno con condiciones acordes a la estación. Las bajas temperaturas, el predominio de cielos nublados, la probabilidad de chaparrones aislados y la presencia de ráfagas intensas conforman los principales rasgos del pronóstico para Catamarca.

Con una mínima de 7 grados durante la mañana y una máxima de 14 grados en horas de la tarde, el día estará caracterizado por un ambiente fresco de principio a fin. La nubosidad se mantendrá como una constante a lo largo de toda la jornada, mientras que la posibilidad de precipitaciones se concentrará especialmente durante la tarde, período en el que también se registrarán los vientos más intensos y las ráfagas de mayor magnitud.