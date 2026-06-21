¿Por qué se celebra el Día del Padre el tercer domingo de junio?

Cada año, el tercer domingo de junio ocupa un lugar especial en el calendario argentino. Se trata del Día del Padre, una jornada destinada a homenajear a los hombres que desempeñan el rol paterno, ya sea desde la paternidad biológica, adoptiva o afectiva.

La celebración, que se replica en numerosos países del mundo, forma parte de una tradición que con el paso de las décadas se consolidó como una de las fechas familiares más significativas. Sin embargo, detrás de esta costumbre existe una historia particular que combina un homenaje a una figura fundamental de la historia argentina con una iniciativa surgida a miles de kilómetros de distancia, en Estados Unidos.

La fecha que hoy se reconoce en Argentina no siempre fue la misma. De hecho, la celebración local tuvo inicialmente una referencia distinta, ligada directamente a la figura de José de San Martín y a un acontecimiento familiar del prócer.

El primer Día del Padre en Argentina

La primera celebración del Día del Padre en Argentina tuvo lugar el domingo 24 de agosto de 1958. La elección de esa fecha no estuvo relacionada con el nacimiento de José de San Martín, sino con el aniversario del nacimiento de su hija, Mercedes Tomasa de San Martín y Escalada.

La decisión buscaba rendir homenaje al Libertador, considerado el Padre de la Patria Argentina, destacando además una dimensión personal de su vida vinculada a la paternidad.

Al tratarse de una fecha fija dentro del calendario, el festejo no coincidía necesariamente con los fines de semana. Esta característica diferenciaba la celebración argentina de otras experiencias internacionales que comenzaban a instalar fechas móviles para facilitar los encuentros familiares y las actividades conmemorativas.

Sin embargo, esa situación cambiaría pocos años después, cuando el país adoptó una tradición que ya comenzaba a extenderse en otras partes del mundo.

La historia de Sonora Smart Dodd

El origen de la celebración moderna del Día del Padre se remonta a Estados Unidos y tiene como protagonista a Sonora Smart Dodd, nacida en Arkansas en 1882. La historia personal de Sonora estuvo marcada por una situación familiar particular. Su madre falleció al dar a luz a su sexto hijo, dejando a William Jackson Smart, veterano de la Guerra Civil estadounidense, al frente de la crianza de sus seis hijos.

La experiencia de crecer en un hogar monoparental y el esfuerzo realizado por su padre para sacar adelante a toda la familia dejaron una profunda huella en Sonora.

Años después, mientras asistía a la Iglesia Metodista Episcopal a la que concurría habitualmente, escuchó un sermón dedicado al recientemente reconocido Día de la Madre. Aquella ceremonia despertó en ella una reflexión inmediata: si existía una jornada para homenajear a las madres, también debía existir una fecha destinada a reconocer el papel de los padres.

El nacimiento de una nueva tradición

Impulsada por esa idea, Sonora Smart Dodd se acercó a la Alianza Ministerial de Spokane para proponer la creación de una celebración especial dedicada a los padres.

Su intención original era que la fecha coincidiera con el cumpleaños de William Jackson Smart. Por esa razón propuso el 5 de junio como día de conmemoración.

Sin embargo, los pastores consideraron que no disponían del tiempo suficiente para organizar una ceremonia adecuada. Como alternativa, sugirieron trasladar la celebración al tercer domingo de junio. Aquella modificación terminaría siendo decisiva para la historia de la festividad. Aunque en un primer momento la iniciativa no logró una difusión masiva, con el correr de los años comenzó a ganar aceptación y a expandirse a distintas regiones de Estados Unidos.

El largo camino hacia la oficialización

La consolidación institucional de la fecha fue un proceso extenso que se desarrolló a lo largo de varias décadas. En 1916, el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, impulsó la idea de oficializar el Día del Padre. Incluso pronunció un discurso en Spokane, lugar de origen de la celebración. Sin embargo, la propuesta no obtuvo el respaldo necesario del Congreso y no prosperó en ese momento.

La situación cambió medio siglo después. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson emitió una proclamación presidencial mediante la cual designó oficialmente al tercer domingo de junio como Día del Padre.

La consolidación definitiva llegó seis años más tarde, cuando el presidente republicano Richard Nixon convirtió la celebración en ley, otorgándole carácter permanente dentro del calendario estadounidense.

La adopción de la fecha en Argentina

Mientras la tradición avanzaba en Estados Unidos, Argentina decidió modificar la fecha originalmente elegida para homenajear a los padres. A partir de la década de 1960, el país adoptó el tercer domingo de junio como jornada oficial de celebración, siguiendo el modelo estadounidense que ya comenzaba a ser compartido por numerosas naciones.

De esta manera, la conmemoración vinculada a José de San Martín y al nacimiento de Mercedes Tomasa quedó reemplazada por una fecha móvil que permitía la coincidencia con los fines de semana y alineaba la celebración argentina con una tradición internacional cada vez más extendida.

Los países que comparten la misma celebración

Actualmente, el tercer domingo de junio es reconocido como Día del Padre en numerosos países además de Argentina y Estados Unidos. La fecha es celebrada en:

Aruba.

Barbados.

Canadá.

Chile.

China.

Colombia.

Costa Rica.

Cuba.

Ecuador.

Estados Unidos.

Etiopía.

Francia.

Grecia.

India.

Japón.

México.

Panamá.

Filipinas.

Paraguay.

Puerto Rico.

Reino Unido.

República Dominicana.

Surinam.

Ucrania.

Venezuela.

Vietnam.

La expansión de esta tradición demuestra cómo una iniciativa impulsada por una joven de Arkansas terminó trascendiendo fronteras y convirtiéndose en una celebración compartida por millones de personas en distintas partes del mundo. En Argentina, aunque el origen de la conmemoración estuvo inicialmente ligado a la figura de José de San Martín, la adopción del tercer domingo de junio consolidó una fecha que hoy forma parte de la vida familiar y social del país, manteniendo vivo el homenaje a quienes ejercen la paternidad en sus diversas formas.