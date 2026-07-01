Arranca julio con frío polar y chance de nevadas: así va a estar Catamarca

Este miércoles 1 de julio se presentará bajo un panorama de condiciones meteorológicas inestables, con un marcado predominio de bajas temperaturas, probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la jornada y un importante incremento de la intensidad del viento proveniente del sector sur.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día tendrá una evolución que comenzará con condiciones relativamente estables durante las primeras horas, pero que irá cambiando progresivamente a medida que avance la jornada. El ingreso de aire polar del sur favorecerá un ambiente frío, acompañado por lloviznas durante la mañana y lluvias aisladas tanto en horas de la tarde como de la noche.

La temperatura máxima prevista será apenas de 10 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 5 y 6 grados, configurando una jornada típicamente invernal.

La madrugada

Las primeras horas del miércoles estuvieron caracterizadas por un cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones. en este tramo del día, el viento será prácticamente imperceptible, lo que permitirá un comienzo relativamente tranquilo antes del cambio de las condiciones previsto para la mañana.

La mañana traerá lloviznas y viento

El panorama comenzará a modificarse con el transcurso de la mañana, cuando el pronóstico anticipa la aparición de lloviznas sobre distintos sectores de la provincia. En esta franja horaria, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, mientras que la temperatura registrará el valor mínimo previsto para la jornada, descendiendo hasta los 5 grados.

Al mismo tiempo, el viento experimentará un cambio importante tanto en dirección como en intensidad. Este incremento de la velocidad del viento será uno de los aspectos más destacados del pronóstico para el miércoles, aportando una mayor sensación de frío durante gran parte del día. Soplando desde el Sur con velocidades de entre los 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

La tarde mantendrá el tiempo inestable

Para la tarde no se esperan mejoras significativas en las condiciones meteorológicas. El pronóstico del SMN indica la continuidad del tiempo inestable mediante la presencia de lluvias aisladas, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones entre el 40% y el 70%.

Será además el momento en que se registre la temperatura máxima de la jornada, que alcanzará los 10 grados, aunque el ambiente continuará siendo frío debido a la persistencia del viento del Sur. Este tendrá una intensidad algo menor a la de la mañana, con 23 a 31 km/h, manteniendo la presencia de ráfagas.

La noche continuará con lluvias aisladas

Las condiciones de inestabilidad persistirán durante la noche, cuando el pronóstico mantiene la presencia de lluvias aisladas con la misma probabilidad de precipitaciones prevista para el resto del día. La temperatura volverá a descender hasta los 6 grados, mientras que el viento del Sur continuará soplando con intensidad moderada y ráfagas importantes.

De esta manera, el miércoles finalizará con características similares a las registradas durante la tarde, sin que se anticipen cambios significativos en las condiciones del tiempo.