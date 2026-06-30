Arellano afirmó que, pese al desfinanciamiento, la UNCA sostiene su misión

En el marco de la Asamblea Universitaria, que concluyó hace minutos, el rector de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), Ing. Oscar Arellano, presentó el Informe de Gestión 2025-2026, donde sostuvo que, pese al escenario de desfinanciamiento universitario y crisis económica que atraviesa el sistema de educación superior, la institución mantiene firme su misión pública y continúa desarrollando una agenda orientada a construir una universidad presente, moderna, inclusiva, territorial y protagonista del futuro de la provincia.

La exposición fue realizada junto al actual vicerrector, Ing. Carlos Savio, y la exvicerrectora Dra. Elina Silvera de Buenader, quien acompañó a Arellano durante la gestión anterior.

Al iniciar la presentación, el rector aclaró que el informe debe interpretarse dentro de un contexto político, social, económico y tecnológico complejo, escenario que condiciona el funcionamiento de las universidades nacionales y plantea nuevos desafíos vinculados con la Inteligencia Artificial, la educación a distancia y la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU).

Inclusión y desarrollo

Durante su mensaje, Arellano sostuvo que la Universidad debe consolidarse como una herramienta concreta de inclusión, movilidad social, arraigo y desarrollo regional, además de constituirse en un espacio generador de oportunidades y productor de conocimientos destinados a resolver los problemas de la comunidad.

En ese sentido, remarcó las dificultades que enfrentan quienes residen en el interior provincial para acceder a la educación universitaria presencial.

"La pobreza excluye e impide que los que están lejos lleguen", expresó el rector al referirse a las limitaciones que afectan a numerosos estudiantes.

El impacto del desfinanciamiento universitario

Uno de los ejes centrales del informe estuvo vinculado con la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales. Arellano explicó que la UNCA se encuentra profundamente afectada por la caída real acumulada del 45,6% en las transferencias a las universidades nacionales entre 2023 y 2026, dato informado por el Consejo Interuniversitario Nacional.

El rector recordó además las dificultades registradas durante 2024. "Nos encontramos en 2024 sin Ley de presupuesto y hubo un impacto muy profundo, muchas universidades se planteaban el cierre o no podían pagar la luz", manifestó.

También hizo referencia a las consecuencias que la inflación produjo sobre los salarios universitarios y mencionó el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme la medida cautelar vinculada con la aplicación de los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario, referidos a la actualización salarial del personal docente y nodocente, así como a las becas estudiantiles.

Los desafíos de la transformación tecnológica

Otro de los temas destacados durante la presentación fue el proceso de transformación tecnológica que atraviesa la institución. "Tenemos que enfrentar los desafíos de la Inteligencia Artificial", enfatizó Arellano, al tiempo que aclaró que estos cambios no modifican la misión esencial de la universidad pública.

Por su parte, la Dra. Elina Silvera de Buenader explicó el crecimiento de la oferta académica de la UNCA y el avance en la implementación del SACAU, proceso que implica un rediseño de los planes de estudio.

Según indicó, este sistema coloca al estudiante en el centro del proceso de enseñanza y se complementa con el desarrollo de nuevas carreras bajo la modalidad de educación a distancia impulsadas por las distintas facultades. También destacó la evolución de las plataformas académicas institucionales.

Entre los principales datos mencionó:

Campus Virtual de la UNCA.

3.165 aulas híbridas.

20.000 matriculados.

Según expresó, estos avances representan "un salto cualitativo y un cambio estratégico tecnológico".

Más carreras, más egresados

Durante su exposición, Silvera de Buenader señaló que el período comprendido en el informe mostró un crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo en la cantidad de egresados de carreras de grado, posgrado y preuniversitarias.

Asimismo, informó sobre la incorporación de 18 nuevas carreras, tanto implementadas como próximas a implementarse. Entre ellas destacó especialmente la carrera de Medicina, además de los proyectos de investigación que continúan desarrollándose pese al contexto de desfinanciamiento.

El informe también dedicó un apartado al trabajo que desarrolla la Universidad en el interior de Catamarca. Arellano detalló que la institución cuenta con:

5 sedes.

2 nodos universitarios.

1.250 estudiantes.

13 carreras.

3 diplomaturas.

295 diplomados.

Entre esas propuestas resaltó especialmente la Diplomatura de Tejido en Telar "Urdiendo Futuro", que permitió diplomar a 226 artesanos. Además, destacó las capacitaciones destinadas al fortalecimiento de las economías regionales mediante la formación en elaboración de productos alimenticios regionales y joyería.

Bienestar universitario y extensión

En materia de bienestar universitario, el informe señaló un incremento en las becas de ayuda económica, las becas de comedor y las plazas de residencia universitaria.

Entre los datos expuestos se destacó que el comedor universitario entregó 76.000 raciones de comida durante el período. También se mencionaron las actividades de orientación vocacional y las exposiciones de carreras realizadas tanto en la Capital como en el interior provincial.

En el tramo final de la presentación, Arellano destacó distintos proyectos de extensión universitaria, entre ellos la reciente conformación del Ballet Folklórico de la UNCA y el crecimiento de las visualizaciones alcanzadas por el área de Comunicación de la Universidad en las redes sociales.

Como cierre, el Informe de Gestión 2025-2026 presentó el panorama de una institución que, aun en un contexto nacional caracterizado por el desfinanciamiento y las dificultades económicas, sostiene su misión pública y continúa avanzando en una agenda orientada a ampliar derechos, fortalecer la enseñanza, producir conocimiento y contribuir al desarrollo de Catamarca.