La Capital avanza para convertirse en el primer Destino Turístico Inteligente del NOA

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital llevó adelante durante dos jornadas el seminario "Catamarca, Destino Turístico Inteligente", una propuesta de capacitación, planificación y articulación institucional orientada a fortalecer el proceso mediante el cual San Fernando del Valle de Catamarca busca obtener la certificación como el primer Destino Turístico Inteligente (DTI) del Noroeste Argentino.

Las actividades, desarrolladas entre ayer y hoy, convocaron a equipos técnicos, funcionarios municipales, representantes del sector privado y referentes del turismo provincial, quienes participaron en distintos espacios de trabajo destinados a consolidar una gestión turística alineada con los estándares del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes.

Durante todo el desarrollo del seminario estuvo presente Gonzalo La Rosa, director ejecutivo del Instituto Ciudades del Futuro y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes, quien acompaña técnicamente a la Municipalidad en el proceso de transformación que impulsa la ciudad.

Sensibilización y el diagnóstico

El seminario comenzó con un encuentro de sensibilización destinado al personal de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, instancia en la que se expusieron los avances alcanzados hasta el momento dentro del proceso de certificación.

Durante esa actividad también se profundizó en los principios que sustentan el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes, al tiempo que fueron presentados los resultados del autodiagnóstico, considerado una de las etapas iniciales y fundamentales para avanzar hacia la certificación.

Ese análisis permitió conocer el estado de situación de la ciudad respecto de los parámetros exigidos por el modelo y sirvió como base para planificar las acciones futuras.

Trabajo sobre los cinco ejes del modelo DTI

Posteriormente, la jornada continuó con mesas temáticas organizadas de acuerdo con los cinco ejes que estructuran el modelo de Destino Turístico Inteligente.

En esos espacios de trabajo los participantes identificaron prioridades y comenzaron a delinear acciones destinadas a fortalecer cada uno de esos pilares dentro de la planificación turística de la Capital. Los cinco ejes abordados fueron:

Gobernanza.

Innovación.

Tecnología.

Sostenibilidad.

Accesibilidad.

Cada una de estas dimensiones fue analizada con el objetivo de generar propuestas que permitan consolidar un modelo de gestión turística más eficiente, integrado y preparado para responder a los desafíos actuales.

Articulación entre todas las áreas del municipio

Durante la misma jornada se desarrolló una segunda instancia de trabajo que incorporó a funcionarios y equipos técnicos de distintas áreas del Gobierno Municipal.

El objetivo fue promover una articulación transversal entre las diferentes dependencias, entendiendo que el desarrollo de un Destino Turístico Inteligente requiere el compromiso de toda la administración pública y no solamente del área específica de turismo.

Esta modalidad permitió avanzar en la coordinación de políticas comunes y en la identificación de acciones que involucren a distintos sectores del municipio dentro de una estrategia integral.

Construir consensos

La actividad concluyó hoy con una jornada desarrollada en el Complejo Urbano Girardi, donde el seminario adoptó el formato de conferencia abierta.

El encuentro estuvo dirigido a representantes del sector público, municipios, empresarios y referentes del turismo provincial. Durante esa instancia se compartieron los avances alcanzados en el proceso de certificación, se intercambiaron experiencias y se generaron consensos respecto de los próximos pasos necesarios para consolidar la estrategia de transformación que impulsa la Municipalidad.

La convocatoria permitió ampliar la participación institucional y fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores vinculados al desarrollo turístico de la provincia.

Reconocimiento legislativo

En el marco del seminario, la iniciativa recibió un importante respaldo institucional. El Seminario de Sensibilización sobre Destinos Turísticos Inteligentes fue declarado de Interés Legislativo, una distinción impulsada por la diputada provincial Natalia Ponferrada.

Este reconocimiento constituye un apoyo al trabajo que viene desarrollando la Municipalidad de la Capital para posicionar a San Fernando del Valle de Catamarca como referente regional en la implementación del modelo DTI.

Un proceso encabezado por el área de Turismo municipal

Las tres instancias que integraron el seminario estuvieron encabezadas por la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, junto al coordinador de la actividad, Jorge Cejas, quienes llevaron adelante la organización y coordinación de las distintas jornadas de trabajo.

Al realizar un balance del encuentro, Gonzalo La Rosa destacó el compromiso demostrado por el municipio durante el proceso y subrayó la importancia de la articulación institucional.

Según expresó, "el modelo de Destino Turístico Inteligente requiere una fuerte articulación entre todas las áreas del Estado y el sector turístico".

Asimismo, remarcó que el trabajo desarrollado durante estas jornadas permitió comenzar a sentar las bases para la conformación del Consejo Municipal de Turismo Inteligente, una iniciativa que podría convertirse en la primera de estas características en el país.

Además, indicó que también se avanzó en la elaboración del plan de transformación que permitirá a San Fernando del Valle de Catamarca convertirse en el primer Destino Turístico Inteligente del NOA, bajo los estándares establecidos por la Red Iberoamericana de Destinos Turísticos Inteligentes.