Arranca la venta presencial de entradas para la Fiesta del Poncho 2026

La cuenta regresiva para la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho suma un nuevo capítulo con el inicio de la venta presencial de entradas para sus espectáculos pagos. A partir del jueves 25 de junio, quienes deseen asistir a las seis noches del Escenario Mayor o al Poncho Sunset podrán adquirir sus tickets de forma física en la boletería del Cine Teatro Catamarca, que se incorpora así como uno de los puntos centrales para la comercialización de los accesos a una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia.

La apertura de esta modalidad presencial se da en paralelo con la continuidad de la venta online, que ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Universo Tickets para todas las jornadas del Escenario Mayor y también para el Poncho Sunset, la propuesta especial prevista para el Día del Amigo.

De este modo, la organización de la fiesta amplía las alternativas de compra para el público, sumando canales de acceso tanto para quienes optan por la modalidad digital como para quienes prefieren realizar la operación de manera presencial, ya sea con tarjetas bancarias, débito o efectivo.

Dónde comprar y los horarios de atención

Las entradas podrán adquirirse en la boletería del Cine Teatro Catamarca, que atenderá de lunes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, inclusive durante los días en que se desarrolle la fiesta. En ese punto de venta se aceptarán tarjetas de crédito y débito bancarizadas, además de efectivo, lo que amplía las posibilidades de pago para el público.

La decisión de mantener la atención incluso durante el desarrollo de la Fiesta del Poncho busca sostener una ventana de acceso constante para quienes resuelvan asistir a último momento o deseen asegurar su lugar en alguna de las noches del festival una vez iniciada la programación.

A su vez, la venta online continuará disponible para todas las fechas del Escenario Mayor y para el Poncho Sunset. Este último será uno de los eventos especiales de la edición 2026 y se realizará el lunes 20 de julio desde las 17 horas en el Estadio Bicentenario, en el marco de la celebración por el Día del Amigo.

Precios, ubicaciones y los descuentos

Las entradas para ambos eventos no son numeradas y tendrán valores diferentes según la ubicación y la fecha elegida. En el caso del Escenario Mayor, el valor de la entrada general más económica será de $30.000, mientras que la platea más accesible tendrá un costo de $50.000.

Sin embargo, tanto en la modalidad online como en la presencial se encuentra vigente una promoción especial que modifica de manera sustancial esos montos. Se trata de "El Marcatón al Poncho", una iniciativa impulsada por el Gobierno de Catamarca junto al Banco Nación, que permite acceder a un 30% de descuento y a hasta tres cuotas sin interés sin tope de reintegro, siempre que el pago se realice con tarjetas de crédito del Banco Nación.

Con ese beneficio aplicado, las entradas generales más económicas pasarán a costar $21.000, mientras que las plateas más accesibles tendrán un valor de $35.000. La promoción aparece así como uno de los principales incentivos de esta etapa de venta, en un contexto en el que la programación del Poncho volverá a reunir artistas de alcance nacional, internacional y referentes de la escena catamarqueña.

Centro Card se suma como punto de venta físico

La estructura de comercialización de entradas no se limitará al Cine Teatro Catamarca. También se suma la empresa Centro Card, que venderá entradas para la Fiesta del Poncho desde su local central de República 681.

En este caso, la venta será con tarjetas de crédito de Centro Card en un solo pago, lo que configura una modalidad específica y diferenciada respecto del esquema disponible en el Cine Teatro. Los horarios de atención en este punto serán de lunes a viernes de 8 a 13 y de 17.30 a 20.30, mientras que los sábados la atención será de 8.30 a 12.30, también desde este jueves 25 de junio.

La incorporación de un segundo punto de venta físico refuerza la estrategia de acercar la compra de entradas a más personas, diversificando canales y opciones de pago de cara a una edición del Poncho que concentrará espectáculos a lo largo de varias jornadas.

Cupo para personas con discapacidad

Uno de los aspectos centrales de la organización informada para esta edición es el esquema previsto para el cupo de personas con discapacidad, que no se gestionará a través de las boleterías físicas del Cine Teatro Catamarca.

Según se informó, se reservará un 4% del aforo de cada espectáculo para personas que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD). La solicitud de estas entradas deberá realizarse exclusivamente mediante un formulario online, que estará disponible dos días antes de cada show, desde las 9 de la mañana, en las plataformas oficiales de la Fiesta del Poncho.

El sistema contempla un mecanismo puntual: una vez completado el cupo disponible para cada jornada, el formulario será cerrado. Posteriormente, tras la validación de los datos, quienes hayan realizado la solicitud recibirán por correo electrónico la confirmación de la reserva, lo que garantizará el acceso a la función correspondiente mediante un listado habilitado en el ingreso.

Para acceder al espectáculo, será obligatorio presentar DNI y Certificado Único de Discapacidad. Además, la organización estableció una franja horaria específica para ingresar al sector reservado: entre las 20 y las 21.30 horas. Pasado ese horario, los lugares que no hayan sido ocupados podrán ser reasignados por la organización.

La programación

La programación artística será uno de los grandes ejes del Poncho 2026. El Escenario Mayor tendrá seis noches de espectáculos entre el 17 y el 26 de julio, con una grilla que comenzará a las 21 horas y que combinará artistas catamarqueños con figuras nacionales e internacionales.

Entre los principales nombres anunciados aparecen Pimpinela, Los Nocheros, Los Tekis, Soledad, Karina, Cazzu, Jorge Rojas, Lázaro Caballero, Fito Páez y Vilma Palma e Vampiros, además de destacados artistas provinciales que integrarán cada una de las jornadas. La conformación de la programación ratifica el perfil múltiple del festival, que articula propuestas populares de fuerte convocatoria con la presencia de músicos locales en una de las vidrieras culturales más relevantes de Catamarca.

A la par del Escenario Mayor, el Poncho Sunset se presenta como una propuesta especial dentro de esta edición. El evento se realizará el lunes 20 de julio, desde las 17 horas, en el Estadio Bicentenario, y estará pensado como una celebración por el Día del Amigo. La grilla prevista para esa jornada reunirá a Los Herrera, Abel Pintos y La LBC junto a Euge Quevedo.