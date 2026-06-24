El ISAC enciende una nueva edicion del tradicional fogón en honor a San Juan Bautista

El Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC) se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más emblemáticas. Este viernes 26 de junio, desde las 15 horas, la institución llevará adelante el 19° Fogón tradicional, un encuentro comunitario y autogestivo que se desarrollará en la Plaza del Fogón, ubicada en la esquina de San Martín y Avenida Alem, en el marco de la conmemoración de la Fiesta de San Juan.

A lo largo de casi dos décadas, el Fogón del ISAC se consolidó como una de las manifestaciones artísticas, comunitarias y colectivas más importantes de la provincia. No se trata únicamente de una celebración del calendario popular, sino de una instancia en la que la institución pone en escena su identidad, su trabajo pedagógico y su vocación de apertura hacia la sociedad. En cada edición, confluyen el aporte de estudiantes, docentes y egresados de las distintas carreras del instituto, que participan en la construcción de una jornada cultural diversa y atravesada por múltiples lenguajes artísticos.

El Fogón aparece así como una síntesis del perfil del ISAC: una propuesta nacida desde el trabajo conjunto, sostenida de manera autogestiva y pensada como un espacio de encuentro con la comunidad. En ese marco, la programación prevista para este año volverá a desplegar una agenda que combina producción artística, memoria institucional, tradición popular y reflexión sobre el presente.

Radio, teatro, música, danza y feria

La jornada comenzará a las 15:00 horas con una radio abierta, conducida y producida por estudiantes de la carrera de Productor y Director para Radio y TV. Esa apertura marcará el inicio formal del Fogón y pondrá en primer plano una de las dimensiones formativas del instituto: la posibilidad de convertir las herramientas de cada carrera en propuestas concretas para compartir con el público.

Luego, entre las 16:00 y las 18:00 horas, el protagonismo pasará al área de Teatro, que presentará una serie de muestras y puestas en escena distribuidas en diferentes espacios del establecimiento. La propuesta teatral se integrará así al recorrido general de la jornada, ocupando distintos sectores y ampliando el carácter dinámico del encuentro.

A partir de las 18:00 horas se encenderá el escenario principal, que dará lugar a la grilla de artistas musicales y agrupaciones de baile integradas por estudiantes de los Profesorados de Música y Danzas del ISAC. Ese tramo del Fogón concentrará la producción escénica y musical del instituto, con la participación de las carreras vinculadas a la formación artística y al trabajo performático.

Durante toda la tarde, además, el público podrá recorrer una feria de emprendedores locales con producciones de arte y propuestas gastronómicas. La feria estará organizada por la Tecnicatura en Bienes Culturales, sumando otra dimensión al evento: la articulación entre arte, circulación de producciones y encuentro con la comunidad.

El fuego central y la quema de muñecos

Como en cada edición, uno de los momentos más significativos del Fogón llegará con el encendido del fuego central, previsto para las 19:30 horas. Allí se desarrollará la presentación y posterior quema de los emblemáticos muñecos gigantes, una de las postales más reconocibles de esta celebración del ISAC.

Los muñecos forman parte del corazón simbólico del Fogón. Su diseño y realización son el resultado del esfuerzo colaborativo de los estudiantes, y su construcción no se agota en lo estético o lo escenográfico. Según se informó, esas figuras recuperan problemáticas sociales, políticas y culturales actuales, lo que convierte a la quema en una intervención cargada de sentido dentro de la jornada.

El rito de encender el fuego y quemar aquello que representa lo negativo para dar paso a lo nuevo es uno de los elementos centrales de esta celebración. En el caso del ISAC, esa práctica fue resignificada como una expresión de comunidad, memoria y trabajo colectivo, atravesada por la mirada crítica y artística de quienes integran la institución.

Un Fogón con raíces en San Juan y en las tradiciones andinas

La celebración del Fogón no se explica solo por su dimensión artística o por su continuidad institucional. También se sostiene sobre una trama de sentidos vinculada a la memoria, la identidad y la historia del espacio donde se desarrolla.

El Fogón del ISAC nació en conmemoración a las hogueras de San Juan y en sincretismo con las tradiciones andinas, una combinación que le dio forma a una práctica cultural singular dentro del calendario provincial. En ese cruce de tradiciones, la quema del fuego aparece asociada a la idea de dejar atrás lo negativo y abrir paso a lo nuevo, un gesto ritual que el instituto fue adoptando y adaptando con el paso de los años.

Al mismo tiempo, el Fogón recupera la memoria comunitaria del espacio que habita el ISAC: La Manzana de las Artes, cuya edificación fue el antiguo Hospital San Juan Bautista. Esa referencia no es menor dentro de la identidad del evento. La celebración se inscribe en un territorio con historia propia, y desde allí resignifica tanto el lugar físico como la experiencia colectiva que se produce en cada edición.

Una celebración construida a pulmón y abierta a toda la sociedad

El Fogón del ISAC se consolidó como una instancia en la que la institución abre sus puertas a la comunidad y comparte una programación que expresa su identidad académica, artística y social. La participación de las distintas carreras, la presencia de estudiantes, docentes y egresados, y el carácter autogestivo del evento conforman una trama que le dio al encuentro un lugar propio dentro de la agenda cultural de la provincia.