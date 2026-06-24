Celebraciones en honor a San Juan Bautista en la Catedral y también en Londres

La celebración de San Juan Bautista volverá a reunir este miércoles 24 de junio a cientos de fieles en distintos puntos de la provincia de Catamarca. La fecha tiene una especial relevancia para la comunidad católica, ya que se conmemora al santo patrono de San Fernando del Valle de Catamarca y también de la localidad de Londres, en el departamento Belén.

Las actividades centrales se desarrollarán en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, donde se llevarán a cabo los actos litúrgicos organizados para honrar a quien es considerado el patrono de la ciudad Capital.

La jornada estará marcada por celebraciones religiosas, procesiones y encuentros comunitarios que forman parte de una tradición profundamente arraigada en la vida espiritual de los catamarqueños.

Las celebraciones en la Catedral Basílica

En San Fernando del Valle de Catamarca, los actos litúrgicos en honor a San Juan Bautista comenzarán durante la tarde. Según lo informado, a las 16.00 se celebrará la Santa Misa en la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle. Posteriormente, los fieles participarán de una procesión alrededor de la plaza 25 de Mayo, portando la imagen de San Juan Bautista.

La manifestación de fe recorrerá el principal espacio público de la ciudad y constituirá uno de los momentos más significativos de la jornada religiosa.

Al finalizar la procesión se compartirá un chocolate caliente entre los presentes, generando un espacio de encuentro para la comunidad que participe de las celebraciones. Asimismo, se comunicó que durante esta fecha no se celebrará la Santa Misa de las 18.00. Sin embargo, sí se mantendrá la celebración prevista para las 20.00.

Por la mañana, el cronograma de celebraciones eucarísticas se desarrollará en los horarios habituales:

7.00 Santa Misa.

9.00 Santa Misa.

11.00 Santa Misa.

De esta manera, la Catedral concentrará gran parte de las actividades vinculadas con la festividad patronal de la Capital provincial.

Londres se prepara para el cierre de sus fiestas patronales

La localidad de Londres, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia Nuestra Señora de Belén, también vivirá una jornada especial con motivo del cierre de las fiestas patronales en honor de San Juan Bautista.

Después de nueve días de oración, este miércoles se realizarán los actos litúrgicos finales con la presencia del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč. La celebración adquiere además un significado adicional para la comunidad local, ya que coincide con un nuevo aniversario de la fundación de la localidad.

Este 24 de junio, Londres estará cumpliendo 468 años de su fundación, una fecha que se suma al carácter religioso de la jornada y que convierte al día en un acontecimiento de especial relevancia para los vecinos.

Una novena que salió al encuentro de la comunidad

Uno de los aspectos destacados de las festividades de este año fue la modalidad elegida para desarrollar la novena preparatoria.

Según se informó, la celebración de la Eucaristía se concretó en distintos barrios y sectores de Londres, impulsando una propuesta definida como una "novena en salida". La iniciativa tuvo como objetivo acercar la celebración religiosa a quienes no pueden concurrir habitualmente a las actividades parroquiales.

De acuerdo con la información difundida, la propuesta buscó llegar a los hermanos que se encuentran más alejados o que están impedidos de trasladarse para honrar al santo patrono. Esta modalidad permitió que las actividades religiosas se desarrollaran en diferentes puntos de la localidad durante los nueve días previos a la celebración central.

El programa central para el 24 de junio

Las actividades previstas para el cierre de las fiestas patronales en Londres se extenderán durante gran parte de la jornada. El cronograma oficial contempla:

9.00: Recibimiento a los peregrinos y desayuno.

10.00: Santo Rosario y Novena.

10.30 a 12.00: Adoración al Santísimo.

13.40: Traslado del Santo Patrono al sitial de honor.

14.00: Misa Solemne.

15.00: Acto cívico.

18.00: Procesión por las calles del pueblo.

La presencia del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, marcará uno de los momentos centrales de la celebración religiosa.

Actividades previas a la jornada principal

Antes de los actos centrales del miércoles, la comunidad de Londres también tiene previstas actividades para la jornada previa. El programa anunciado para hoy incluye:

16.30: Santo Rosario y Novena.

17.00: Santa Misa en el barrio Martín Miguel de Güemes.

19.00: Caravana de bendición con la imagen de San Juan Bautista por los barrios de Londres.

Estas actividades forman parte del tramo final de la preparación espiritual que culminará con las celebraciones patronales.