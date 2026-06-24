OSEP restringe derivaciones durante el receso invernal: desde y hasta cuándo

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) informó una modificación transitoria en el régimen de derivaciones de afiliados durante el período invernal. Según comunicó el organismo, del 2 de julio al 2 de agosto inclusive solo se autorizarán las derivaciones correspondientes a urgencias o emergencias, así como también los controles de pacientes oncológicos, trasplantados y las cirugías programadas, siempre que se encuentren debidamente justificadas.

La decisión, de alcance temporal, se enmarca en un contexto de restricciones logísticas vinculadas al receso invernal y apunta directamente al funcionamiento del sistema de derivaciones que la obra social utiliza para garantizar atención fuera del lugar de residencia de sus afiliados. La medida no elimina por completo las autorizaciones, pero sí las acota a un conjunto específico de situaciones médicas que, por su naturaleza, no admiten demoras o requieren continuidad de tratamiento.

Qué derivaciones se seguirán autorizando

El comunicado de OSEP delimita con precisión cuáles serán los casos contemplados durante el período comprendido entre el 2 de julio y el 2 de agosto. En ese lapso, la autorización de derivaciones quedará restringida a cuatro grandes grupos de situaciones:

Urgencias o emergencias .

. Controles de pacientes oncológicos .

. Controles de pacientes trasplantados .

. Cirugías programadas que estén debidamente justificadas.

La aclaración sobre la necesidad de que los casos estén debidamente justificados introduce un criterio central en la aplicación de la medida. No se trata de una habilitación general, sino de una autorización condicionada a la fundamentación correspondiente en aquellos supuestos en los que la continuidad asistencial o la necesidad médica así lo exijan.

En ese marco, la resolución de OSEP delimita un esquema de prioridades sanitarias para un período específico del calendario. La prioridad queda puesta en los cuadros de urgencia, en las situaciones de emergencia y en aquellos pacientes cuya atención requiere seguimiento constante, como ocurre con quienes cursan tratamientos oncológicos, han sido trasplantados o tienen cirugías programadas que no pueden ser postergadas sin una justificación clínica previa.

El motivo de la restricción: el receso invernal

La obra social explicó que la medida responde al receso invernal, un período que afecta de manera directa la capacidad hotelera disponible para alojar a los afiliados que deben trasladarse por razones médicas. Ese es el eje central del anuncio: la limitación de derivaciones no está planteada en términos médicos, sino logísticos, y se vincula con la reducción de plazas de alojamiento durante las semanas de vacaciones de invierno.

Según detalló OSEP, esa afectación de la capacidad hotelera se registra tanto en nuestra ciudad Capital como en otras provincias a las que habitualmente se derivan pacientes. En particular, el organismo mencionó a Córdoba, Buenos Aires y Tucumán como distritos alcanzados por esta situación. La combinación entre alta demanda turística, receso escolar y menor disponibilidad de alojamiento genera un escenario que, de acuerdo con el planteo oficial, limita la posibilidad de sostener con normalidad todas las derivaciones durante ese lapso.

Capital, Córdoba, Buenos Aires y Tucumán, entre los puntos afectados

El comunicado pone el foco en nuestra ciudad Capital y en las provincias de Córdoba, Buenos Aires y Tucumán, al señalar que en esos destinos el receso invernal impacta sobre la disponibilidad de alojamiento para afiliados derivados. La mención no es menor, porque permite dimensionar que la decisión de OSEP no se restringe a un solo lugar, sino que contempla una red de destinos en los que la obra social necesita asegurar plazas para sus beneficiarios.

En la práctica, esto implica que durante el período indicado la capacidad de respuesta del sistema de derivaciones se verá condicionada por la disponibilidad efectiva de alojamiento en esos puntos. Por eso, la obra social resolvió acotar el universo de autorizaciones y concentrar el esfuerzo en aquellos casos considerados prioritarios o que requieren continuidad asistencial sin interrupciones.

El período de vigencia y el alcance del anuncio

OSEP fijó con claridad el período de aplicación de la medida: desde el 2 de julio hasta el 2 de agosto inclusive. Durante esos 32 días, el esquema de derivaciones funcionará bajo este régimen especial, con autorizaciones limitadas a los supuestos definidos en el comunicado oficial.

El anuncio no modifica de manera permanente la política de derivaciones, sino que establece una regulación puntual para atravesar el receso invernal, un momento del año en el que la infraestructura de alojamiento se ve afectada por factores estacionales. En ese marco, la obra social comunicó de manera anticipada el alcance de la decisión, con el objetivo de ordenar el funcionamiento del sistema y dejar en claro cuáles serán las prestaciones que seguirán habilitadas.