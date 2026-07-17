Arrancó el Poncho: Catamarca inaugura diez días de cultura, tradición y espectáculos

La espera llegará a su fin este viernes 17 de julio, cuando quede oficialmente inaugurada la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el evento cultural más importante de Catamarca, que durante diez días reunirá en el Predio Ferial Catamarca a artesanos, expositores, artistas y visitantes provenientes de distintos puntos.

La celebración se extenderá hasta el 26 de julio, período durante el cual el predio ofrecerá una amplia variedad de propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y turísticas distribuidas en diferentes escenarios y espacios especialmente preparados para recibir al público.

Como ocurre en cada edición, la Fiesta del Poncho volverá a consolidarse como el principal punto de encuentro para exhibir la producción artesanal, las expresiones culturales y la música, mediante una programación que se desarrollará de manera simultánea en distintos sectores del predio. Durante las diez jornadas, los visitantes podrán recorrer pabellones, espacios temáticos y escenarios donde se desarrollarán actividades destinadas a todos los públicos.

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El acto inaugural en vivo

La programación comenzará con el acto oficial de apertura, previsto para las 11 horas en el Escenario Mayor. La ceremonia contará con la presencia de las autoridades provinciales encabezadas por el gobernador Raúl Jalil, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, y la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

Al acto fueron invitados artesanos, expositores y artistas, considerados los principales protagonistas de la fiesta, aunque también podrá participar el público interesado en presenciar el inicio oficial de una nueva edición del evento.

La ceremonia incluirá una instancia protocolar y culminará con un despliegue artístico especialmente preparado para la ocasión. El cuadro de apertura llevará el nombre de "Urdiendo el tiempo", una propuesta integral que combinará danza y música como parte del espectáculo inaugural.

La producción artística contará con:

Dirección general: Dirección de Desarrollo Cultural.

Dirección de Desarrollo Cultural. Dirección coreográfica: Víctor Aybar.

Víctor Aybar. Dirección musical: Luis Bazán.

Desde las 14 horas abrirán todos los espacios del Predio Ferial

Finalizado el acto oficial, a partir de las 14 horas quedarán habilitados todos los pabellones y sectores de exposición del Predio Ferial Catamarca.

Desde ese momento comenzarán formalmente las actividades para el público, que podrá recorrer las diferentes propuestas preparadas para esta edición, entre ellas las áreas gastronómicas, los espacios destinados a artesanos y expositores y los distintos escenarios donde se desarrollará la programación artística durante toda la jornada.

La apertura de estos espacios marcará el inicio de las actividades para los visitantes, quienes tendrán la posibilidad de participar de cada una de las propuestas previstas para el primer día de la fiesta.

Pimpinela y Campedrinos en la primera noche del Escenario Mayor

La actividad artística continuará por la noche sobre el Escenario Mayor, donde la programación comenzará a las 21 horas con una grilla que reunirá tanto a artistas locales como a figuras de alcance nacional.

La programación estará integrada por:

Delegación Regional Puna - Antofagasta de la Sierra.

Compañía Mala Junta.

Noelia Díaz "Negracha".

Germán Fuentes.

Compañía de Danzas Femeninas Eulalias.

Nicolás Reyna.

Pimpinela.

Noelia Tula.

Emilio Morales.

Campedrinos.

La propuesta combinará diferentes expresiones artísticas y musicales, dando comienzo a una nueva edición del tradicional festival que forma parte de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

El Patio abrirá desde la tarde

Otro de los espacios centrales será El Patio, cuya actividad comenzará a las 14 horas, con una programación que reunirá música, danza y espectáculos a lo largo de toda la jornada.

Actuarán:

Ballet Municipal Fiambalá.

Fernando Guilla.

Guadalupe Carrizo.

La Troya.

Delegación Departamental Paclín.

Paula Romero.

Dúo Yanasu.

Ballet Catamarca Danzas.

Hugo Nanni.

Ballet Piriqui Pérez.

Christian Herrera.

La participación de Christian Herrera marcará su debut en este espacio durante la primera jornada de la celebración.

Mercado Cultural y Pabellón de Turismo

El Mercado Cultural iniciará sus actividades a partir de las 16 horas, ofreciendo una programación que incluirá diversas propuestas artísticas.

Participarán:

Ballet El Taller.

Chef.

Maite Díaz.

Lautaro Cancino.

Raúl Acevedo.

Compañía de Danzas Semillas Gauchas.

Lucas Tapia.

DJ Set.

La Huella Catamarca.

Carla Romero.

Riqra.

En tanto, el Pabellón de Turismo desarrollará sus actividades desde las 15 horas, con una programación destinada a mostrar propuestas culturales y turísticas.

La agenda estará integrada por:

Ballet Dueños del Tiempo.

Aixa Figueroa.

Provincia de Santa Fe - Poncho Santafesino.

Compañía de Latin Jazz.

Huillapima - Sabores y Destinos.

Dulce Chumbicha, tierra de mandarinas y tradición.

Delegación Chumbicha.

Belén te cobija en su valle.

Ballet Danzarés.

Dúo Hansen - Segura.

El Alto - Refugio del Turismo.

Mauricio Cabrera.

Con el acto inaugural, la apertura de todos los espacios del Predio Ferial y una programación distribuida entre escenarios, pabellones y sectores temáticos, la 55° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho pondrá en marcha diez jornadas dedicadas a la producción artesanal, la cultura, la gastronomía, el turismo y la música, consolidando una vez más este encuentro como el principal acontecimiento cultural de Catamarca.