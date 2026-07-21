Artesanías que honran a la Pachamama: historias y materiales naturales en el Poncho

La Muestra Artesanal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrolla en el Predio Ferial Catamarca hasta el 26 de julio, reúne a artesanas y artesanos de todo el país que convierten materiales naturales en objetos con identidad propia.

La propuesta reúne creaciones elaboradas a partir de maderas recuperadas, cortezas de árboles autóctonos, arcilla, fibras vegetales y tintes naturales, en un proceso que pone en valor los recursos de la naturaleza y recupera saberes vinculados con las distintas regiones argentinas.

Cada puesto ofrece una historia diferente. Las piezas no solo exhiben técnicas de elaboración, sino también escenas de costumbres ancestrales, relatos vinculados con la fauna y la flora, materiales que antes quedaban sin uso y formas de trabajo que incorporan el cuidado de la naturaleza como parte esencial de la producción.

En ese recorrido, la muestra se transforma en un espacio de encuentro entre creadores y visitantes, donde las artesanías funcionan como expresión de la identidad cultural de cada territorio.

Cerámicas jujeñas que recrean costumbres ancestrales

Desde Jujuy llegaron Mario Mendoza y su esposa, Ana María Flores, quienes trabajan juntos con arcilla para crear piezas de cerámica que recrean escenas de costumbres ancestrales.

Sus obras representan distintos momentos y expresiones de la vida tradicional de los pueblos del Norte. Entre ellas se encuentran el Misachico de la patrona de un pueblito de Jujuy, el altar para el Día de las Almas y los fieles difuntos, las danzas de los suris, la danza del cuarto y la espejada.

Mario explicó que la espejada representa "la presumida de dos jóvenes cuando pastorean". "Ellos en su pastoreo se van atrayendo con un pedazo de espejo que da la cara por supuesto. Se van acercando y se hacen amiguitos; y después si se llevan bien llegan a formar pareja y se casan, porque la gente del Norte está acostumbrada a casarse para toda la vida", contó.

La arcilla se convierte así en una forma de conservar y representar escenas de costumbres ancestrales. Cada pieza recupera una historia y la transforma en una creación que puede ser observada, conocida y adquirida por los visitantes de la Fiesta del Poncho.

Tejidos del Litoral con colores extraídos de la naturaleza

Desde Mocoretá, Corrientes, participa Gisella Aguirre, tejedora que realiza ruanas y chales con diseños inspirados en el Litoral.

Para esta edición de la Fiesta del Poncho, preparó prendas con motivos vinculados con el cuero del yacaré y con Yarí, la diosa protectora de los yerbatales. Su proceso creativo parte de la observación de la fauna y la flora de su entorno. Para obtener los colores utiliza hojas, ramas y cáscaras, a través de recursos tintóreos naturales.

"Trato de inspirarme en la fauna o en la flora, y uso todos los colores de mi entorno que los logro mediante el recurso tintóreo con hojas, ramas, cáscaras", explicó.

En ese proceso, también remarcó su decisión de no utilizar raíces, porque busca cuidar la naturaleza. "Siempre respetando, pidiendo permiso, y agradeciendo a la Pachamama, soy muy muy cuidadosa en ese sentido y creo que eso también después se ve reflejado en los trabajos", expresó.

Una de sus creaciones tiene como protagonista a la yarará, una serpiente emblemática del Litoral. La ruana presenta dibujos de la especie en un color gris oscuro obtenido mediante el tinte de la yerba mate, que fue oxidando.

El origen de ese diseño nació de una situación inesperada en su propio taller. Gisella contó que un día su perro quería salir por la puerta del frente, pero cuando ella la abrió, el animal se tiró hacia atrás y no quiso avanzar. Al asomarse para observar qué ocurría, encontró la muda de una yarará.

"Vi que mi perrito quería salir por la puerta del frente y cuando le abro se tira para atrás y no quiere salir, cuando me asomo para ver qué pasaba, estaba toda la muda de la yarará, o sea en la puerta de mi taller se metió la bicha, se cambió ahí y se fue", relató.

Maderas y cortezas recuperadas

Ignacio Díaz, artesano de Cainguás, Misiones, participa desde hace quince años en la Fiesta del Poncho.

Su producción nació a partir del recupero de materiales que antes quedaban sin uso en su carpintería. Maderas y cortezas de árboles, que anteriormente eran descartadas, se convirtieron en la base de una nueva búsqueda creativa.

"Surgió la idea de empezar a trabajar con ese producto para hacer otra cosa. Ahí nació mi vocación por la artesanía", recordó. A partir de esa experiencia, Díaz comenzó a transformar los materiales naturales en objetos artesanales. Con el tiempo, dejó la carpintería para dedicarse de lleno a este oficio.

En sus piezas, el cuidado de los materiales ocupa un lugar central. El artesano destacó que sus trabajos se terminan únicamente con cera de abeja, sin pinturas ni productos químicos.

Su participación en la Fiesta del Poncho también representa una oportunidad para compartir su producción con artesanos de todo el país. Después de quince años de presencia en la celebración, su trabajo forma parte de una muestra que reúne distintas formas de transformar los recursos naturales en objetos con identidad.

Isipó, madera y estructuras propias en las creaciones entrerrianas

Desde Concordia, Entre Ríos, llega Roque Gómez, quien presenta hamacas y canastos elaborados con materiales naturales. Entre los elementos que utiliza se encuentra el isipó, una enredadera nativa, además de lonjas de madera.

"La enredadera se llama isipó... yo hago la estructura de hierro y después la revisto con la enredadera", explicó sobre una de sus creaciones. Su propuesta combina materiales naturales con estructuras fabricadas por él mismo. El resultado son piezas de elaboración artesanal que integran la resistencia de las estructuras con la presencia de elementos provenientes de la naturaleza.

Para llegar a esta edición de la Fiesta del Poncho, Roque trabajó junto a su esposa durante tres meses y medio. El objetivo fue preparar una producción tres veces mayor que la del año pasado y llegar a Catamarca con una propuesta renovada.

El esfuerzo de preparación se refleja en una producción que combina el trabajo familiar, la utilización de materiales naturales y la elaboración de estructuras propias.