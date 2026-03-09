  • Dólar
Se avisa: lunes con lluvias durante gran parte de la jornada en Catamarca

El inicio de la semana estará marcado por condiciones inestables, con probabilidad de precipitaciones y una temperatura máxima estimada en 25 grados.

9 Marzo de 2026 07.40

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes anticipa una jornada inestable para gran parte de la provincia, con presencia de lluvias en distintos momentos del día y temperaturas moderadas.

Luego del anuncio de tormentas para la noche del domingo, el pronóstico anunciaba para la madrugada más inestabilidad. En cuanto a la mínima, el día comenzó con 17  grados.

Para la mañana, el SMN anuncia lluvias y que la temperatura ascenderá hasta los 22 grados en este tramo del lunes. El viento será leve, con velocidades de hasta apenas 2 km/h y dirección predominante Sudoeste, mientras se mantiene la misma probabilidad de lluvias.

Para la tarde, se indican más lluvias aisladas y una temperatura máxima que alcanzará los 25 grados, siguiendo la tendencia de registros agradables de los últimos días. El viento rotará hacia el Noreste, con intensidades de 13 a 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones seguirá entre 10% y 40%.

Finalmente, hacia la noche persistirá la inestabilidad, con un descenso térmico hasta los 22 grados. El viento continuará soplando desde el mismo sector de la hora anterior con velocidades de 7 a 12 km/h.

De acuerdo con el parte del organismo nacional, no se prevén ráfagas significativas a lo largo de la jornada.
 

