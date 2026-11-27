El último fin de semana de noviembre comenzará en la Capital con condiciones de tiempo variables. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 28 de noviembre tendrá una mañana con cielo algo nublado, aunque la nubosidad irá en aumento durante el transcurso de la jornada.

Hacia la tarde, el panorama será de cielo mayormente nublado, mientras que durante la noche se prevé la presencia de tormentas aisladas, que marcarán el cierre de la primera jornada del fin de semana.

En cuanto a las condiciones térmicas, se espera una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados. Los vientos soplarán desde el sector noreste, de acuerdo con las previsiones oficiales.

Domingo con temperaturas más elevadas y nuevas tormentas

Para el domingo 29 de noviembre, el SMN anticipa una jornada que continuará con condiciones variables y temperaturas en ascenso. Durante las primeras horas del día, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se esperan nuevamente tormentas aisladas.

Por la noche, las condiciones tenderán a presentar un cielo parcialmente nublado, según el reporte meteorológico.

La temperatura mínima prevista será de 22 grados, mientras que la máxima llegará a los 35 grados, lo que representa un incremento de tres grados respecto del valor máximo pronosticado para el sábado.

Al igual que durante la jornada anterior, los vientos serán del sector noreste, manteniendo la misma orientación predominante durante el domingo.

Lunes con cielo mayormente nublado y ráfagas de 50 km/h

El panorama meteorológico para el lunes 30 de noviembre estará caracterizado por la persistencia de la nubosidad y temperaturas elevadas. Según el pronóstico del organismo nacional, el cielo permanecerá mayormente nublado durante toda la jornada, sin cambios significativos en esa condición a lo largo del día.

Uno de los aspectos destacados para el inicio de la semana será el comportamiento del viento. Se esperan corrientes provenientes del sector noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

En materia de temperaturas, el SMN prevé una mínima de 24 grados y una máxima de 36 grados, el registro más elevado de las tres jornadas contempladas en el pronóstico.