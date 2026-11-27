La prevención de las violencias digitales, el bullying y el grooming fue el eje de una serie de jornadas de capacitación y sensibilización desarrolladas en establecimientos educativos y espacios comunitarios de Catamarca. Las actividades fueron impulsadas por la Dirección Provincial de Prevención y Desarrollo Profesional en Seguridad, dependiente de la Secretaría de Seguridad, y estuvieron destinadas a estudiantes, docentes, padres y a la comunidad en general.

El objetivo de estas propuestas fue acercar herramientas que permitan prevenir, reconocer y actuar frente a distintas situaciones de violencia, especialmente aquellas que pueden producirse en los ámbitos digitales y que involucran a niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa contempló diferentes espacios de participación y reflexión, con actividades orientadas a brindar información, identificar señales de alerta y promover el conocimiento de los mecanismos disponibles para actuar ante posibles situaciones de riesgo.

La propuesta también buscó involucrar a los distintos integrantes de las comunidades educativas y sociales. De esta manera, el abordaje no quedó limitado exclusivamente a los estudiantes, sino que incorporó a docentes y familias como parte de los espacios de información y concientización.

Seis encuentros en el Colegio Privado Pia Didomenico

Una parte central de las actividades se desarrolló en el Colegio Privado Pia Didomenico, donde los días 18, 20 y 25 de noviembre se llevaron adelante seis encuentros de capacitación.

Las jornadas estuvieron destinadas a alumnos de 4.º, 5.º y 6.º año, en los turnos mañana y tarde, y contaron con la participación de aproximadamente 270 estudiantes.

Durante los encuentros se trabajó sobre la prevención de la violencia digital y el grooming, con contenidos vinculados a los marcos normativos que contemplan estas problemáticas. En particular, se abordó la violencia digital en el marco de la Ley Olimpia N.º 27.736, mientras que para la prevención y concientización sobre el grooming se incorporaron herramientas relacionadas con la Ley Mica Ortega N.º 27.590.

La organización de las actividades permitió trabajar con estudiantes de distintos años y en ambos turnos, ampliando el alcance de la capacitación dentro de la institución. Además, se incluyó a padres y docentes, con la intención de promover una participación más amplia de la comunidad educativa en el tratamiento de estas situaciones.

La incorporación de las familias y del personal docente respondió a la necesidad de generar espacios en los que la prevención pueda abordarse de manera compartida. La información y el reconocimiento de las distintas manifestaciones de violencia constituyen herramientas relevantes para advertir posibles situaciones problemáticas y conocer cómo actuar frente a ellas.

Violencia digital, señales de alerta y herramientas para actuar

A través de propuestas participativas, los encuentros permitieron abordar las distintas formas de violencia que pueden manifestarse en los entornos digitales, así como sus consecuencias y la importancia de reconocer las señales que pueden advertir sobre una situación de riesgo.

El trabajo de sensibilización estuvo orientado a que los participantes pudieran identificar las características de estas problemáticas y comprender la importancia de contar con herramientas para prevenirlas.

Entre los principales ejes desarrollados se encontraron:

Bullying: reconocimiento de las situaciones de violencia y sus consecuencias.

Grooming: prevención y concientización mediante herramientas vinculadas a la Ley Mica Ortega N.º 27.590.

Violencia digital: abordaje de sus distintas manifestaciones en los entornos digitales, contempladas en la Ley Olimpia N.º 27.736.

Señales de alerta: identificación de indicios que permitan reconocer posibles situaciones de riesgo.

Mecanismos de prevención: conocimiento de herramientas para reducir la exposición a situaciones de violencia.

Actuación ante posibles riesgos: importancia de saber cómo proceder frente a situaciones problemáticas.

La metodología participativa permitió que los contenidos fueran trabajados mediante el intercambio y la reflexión, en lugar de limitarse a una exposición informativa. De ese modo, las jornadas buscaron generar instancias de diálogo sobre experiencias y situaciones que pueden presentarse en los espacios digitales y en la vida cotidiana de los estudiantes.

La prevención también incluyó la necesidad de reconocer las consecuencias de estas conductas y comprender que las distintas formas de violencia requieren atención y herramientas específicas para su abordaje.

Tapso: un conversatorio comunitario

La agenda de sensibilización también llegó al interior provincial. En el espacio comunitario de Tapso, departamento El Alto, se realizó un conversatorio sobre bullying y sus consecuencias en la salud mental.

La actividad fue convocada por la Municipalidad junto al Área Programática N.º 13 de El Alto y reunió a alrededor de 70 jóvenes y miembros de la comunidad. El encuentro estuvo centrado en el intercambio y la reflexión sobre el bullying, con especial atención a las consecuencias que esta problemática puede tener en la salud mental. La participación de jóvenes y vecinos permitió generar un espacio comunitario para compartir información y abordar una situación que también requiere atención fuera del ámbito escolar.

A diferencia de las jornadas realizadas en el Colegio Privado Pia Didomenico, que incluyeron contenidos específicos sobre violencia digital, grooming y las leyes vinculadas a su prevención, la propuesta desarrollada en Tapso se concentró en el bullying y sus efectos en la salud mental.

La convocatoria conjunta de la Municipalidad y el Área Programática N.º 13 permitió reunir a distintos integrantes de la comunidad en una instancia de diálogo y concientización, ampliando el alcance territorial de las acciones de prevención.