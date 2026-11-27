La comunidad catamarqueña se prepara para vivir uno de los momentos centrales de las celebraciones en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle. Este domingo 29 de noviembre, a las 19.00, tendrá lugar la tradicional Solemne Bajada de la Sagrada Imagen, desde el Camarín hasta el Presbiterio del Santuario Catedral, ceremonia que dará inicio oficialmente a las fiestas marianas.

La celebración será presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, quien estará acompañado por sacerdotes de la diócesis y contará con la participación de fieles devotos y peregrinos que se congregarán para compartir este significativo acontecimiento religioso.

La jornada tendrá lugar en un contexto especial para la vida diocesana, ya que las festividades se encuentran enmarcadas en el Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Natalicio del Beato Mamerto Esquiú, una conmemoración que acompaña el desarrollo de las actividades previstas.

Una vez concluida la ceremonia de la Bajada, los presentes participarán del rezo del Santo Rosario y tendrán la oportunidad de escuchar el mensaje del Obispo, en el inicio de un calendario de celebraciones que se extenderá hasta el martes 8 de diciembre, cuando se realizará la Solemne Procesión.

Las jornadas marianas estarán animadas por el lema: "Con María Inmaculada, Esperanza nuestra, constructores de unidad y paz", una consigna que acompañará las distintas expresiones de fe y participación comunitaria previstas durante estos días.

Los comunicadores sociales rendirán homenaje en la Santa Misa

La programación litúrgica continuará este domingo a las 21.00 con la celebración de la Santa Misa, durante la cual rendirán homenaje los Medios de Comunicación Social, tanto estatales como privados y eclesiales, junto con la Pastoral Diocesana de Comunicación Social. La Eucaristía también será presidida por Mons. Luis Urbanč.

En este marco, se extendió una invitación especial a todos los comunicadores sociales para que participen de la celebración junto a sus familias. Asimismo, se los convocó a concurrir con sus instrumentos de trabajo, que serán presentados para recibir la bendición durante la ceremonia.

El reconocimiento a quienes reciben y asisten a los peregrinos

La Santa Misa de las 21.00 contará, además, con la participación de movimientos, instituciones y grupos de familias que estarán como alumbrantes, en reconocimiento a la tarea de servicio que realizan mediante la preparación y distribución de alimentos para los hermanos peregrinos.

Se trata de comunidades y grupos que se organizan en diferentes puestos distribuidos a lo largo de las rutas y sectores de acceso a San Fernando del Valle de Catamarca, donde brindan asistencia a quienes llegan para participar de las celebraciones en honor de la Virgen.

Entre las comunidades y los espacios que participarán se encuentran El Portezuelo, La Antena, San Isidro, La Cruz Negra, La Chacarita y Sumalao. También estarán representados los puestos ubicados en las avenidas México y Virgen del Valle, La Gruta y el Parque Adán Quiroga.

La convocatoria comprende, además, a quienes desarrollan esta labor en las plazas El Aborigen, Choya, 25 de Agosto y 25 de Mayo, así como en Chumbicha, el ingreso a La Cébila y la cabecera departamental de Capayán.

Cómo seguir la Bajada y la Santa Misa en vivo

Para quienes no puedan acercarse presencialmente al Santuario Catedral, la ceremonia de la Solemne Bajada y la posterior Santa Misa podrán seguirse a través de las redes sociales oficiales del Santuario Catedral y del Obispado.

Las transmisiones estarán disponibles en los siguientes canales: