Aguas de Catamarca concluyó los trabajos de renovación de 70 metros de cañería en la intersección de avenida San Martín y Gobernador Cerezo, en el barrio La Chacarita, con el objetivo de mejorar las condiciones de distribución de agua en ese sector.

La obra respondió a la necesidad de reemplazar una infraestructura que presentaba un importante deterioro y registraba roturas ocasionadas por las raíces de los árboles. Esta situación motivó la intervención de los equipos operativos, que llevaron adelante la renovación del tramo para optimizar las condiciones de funcionamiento de la red.

La tarea se concentró en un sector puntual de la infraestructura de distribución, donde el estado de la antigua conducción hacía necesaria su sustitución.

Reemplazo de la antigua cañería y nuevo trazado

Los trabajos contemplaron el retiro de la cañería existente, que tenía 105 milímetros de diámetro, y su reemplazo por una nueva conducción de PVC de 75 milímetros.

Además de la sustitución del material, los equipos operativos realizaron un nuevo trazado tipo omega sobre la calzada, como parte de las tareas desarrolladas para renovar el recorrido de la instalación en el tramo intervenido.

La intervención también comprendió la renovación de la totalidad de las conexiones domiciliarias correspondientes a esos 70 metros. De esta manera, las tareas no se limitaron al reemplazo de la cañería principal, sino que abarcaron también los vínculos de la red con las viviendas alcanzadas por la obra.

Servicio normalizado tras la finalización de los trabajos

Desde Aguas de Catamarca informaron que las tareas se encuentran completamente finalizadas y que el servicio de agua quedó normalizado en el sector.

Con la renovación de la infraestructura, el reemplazo de la antigua conducción y la actualización de las conexiones domiciliarias, la intervención apunta a mejorar las condiciones de distribución de agua en el barrio La Chacarita.

La obra sobre avenida San Martín y Gobernador Cerezo permitió completar la renovación de un tramo de 70 metros de red, dando respuesta al deterioro y las roturas que afectaban a la cañería existente y dejando operativo el servicio para los vecinos del sector.