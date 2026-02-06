  • Dólar
Así será la agenda turística para el fin de semana largo de Carnaval en Catamarca

La Capital presentó oficialmente la agenda de actividades, con una amplia propuesta cultural, recreativa y turística.

6 Febrero de 2026 23.48

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital presentó oficialmente la agenda de actividades de Carnaval 2026, con una amplia propuesta cultural, recreativa y turística destinada tanto a visitantes como a vecinos de la ciudad.

Durante la conferencia de prensa, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, destacó que uno de los principales desafíos del municipio es fortalecer el movimiento turístico en los meses de verano. "Somos conscientes de que enero y febrero son meses complejos para las ciudades capitales del norte argentino, por eso redoblamos esfuerzos junto al sector privado para incrementar la ocupación y el pernocte, generando mayor movimiento económico local", expresó.

En ese sentido, Galíndez remarcó que la agenda fue elaborada de manera conjunta con la Secretaría de Educación y Cultura del Municipio y contempla propuestas artísticas, gastronómicas, feriales, deportivas y recreativas, pensadas para toda la familia. "El carnaval une a todos los barrios y a todos los vecinos, y es una oportunidad para fortalecer nuestra identidad cultural y la ciudadanía", señaló.

Por su parte, el Director de Turismo, Gustavo Yurquina, explicó que la propuesta se complementa con iniciativas privadas de emprendedores culturales y agrupaciones musicales, que aportan valor a la celebración. "Valoramos enormemente el trabajo conjunto con los distintos actores del sector cultural, ya que refuerza nuestras tradiciones y costumbres, y permite ofrecer una agenda diversa, inclusiva y de calidad", indicó.

Entre las principales actividades se destacan el Carnaval en Casa de la Puna, que se realizará el sábado 14 de febrero de 18 a 23 horas, con feria de artesanía y diseño, talleres abiertos para toda la familia, incluyendo la construcción de cajas chayeras, pañuelos y ensayo de coplas, a cargo de Amalgama, además del desentierro del Pujllay y música en vivo.

Sumado a ello, se destacan las actividades de Carnaval en Pueblo Perdido de la Quebrada, con talleres vivenciales vinculados a los sabores nativos; y múltiples propuestas en el Ecoparque El Jumeal, con actividades al aire libre como senderismo, yoga, escalada y deportes náuticos.

La agenda incluye además talleres culturales en museos, ferias gastronómicas, actividades para las infancias y los tradicionales Carnavales Barriales, que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad como Villa Cubas, Valle Chico, Choya y Parque Lineal.

"La expectativa es lograr una importante participación de turistas y residentes, promoviendo el disfrute de la ciudad y fortaleciendo el turismo como motor de desarrollo económico", concluyeron. Finalmente, las autoridades invitaron a la comunidad a consultar la agenda completa en la página oficial de turismo de la ciudad, www.sfvc.travel y en las redes sociales: SFVC Turismo.

