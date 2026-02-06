Minería y Trabajo refuerzan el diálogo con la comunidad de Fiambalá

Las ministras de Minería, Teresita Regalado, y de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria, junto a sus equipos técnicos, mantuvieron ayer una reunión con representantes de la Cámara de Producción, Provisión y Servicios Mineros de Tinogasta, la Cámara Económica de Fiambalá y la Asociación Civil de Empresarios Turísticos Fiambalenses.

El encuentro tuvo como objetivo escuchar la situación actual de estos sectores, conocer sus proyecciones, y relevar necesidades e inquietudes vinculadas al proyecto minero Tres Quebradas, en particular, y a la actividad minera en general en el departamento.

La reunión se desarrolló en el Salón Cultural del municipio y generó un espacio de diálogo abierto con actores del sector productivo y turístico local, donde se abordaron distintos aspectos relacionados al desarrollo del proyecto, su impacto en la economía regional y las oportunidades de trabajo y provisión de bienes y servicios.

Durante el intercambio, los representantes de las cámaras solicitaron una relación más regular y activa con la empresa operadora del proyecto 3Q, Liex-Zijin, especialmente en lo referido a proveedores y mano de obra local. Asimismo, reiteraron los planteos expresados en la última audiencia pública del proceso de participación ciudadana realizada en diciembre pasado, vinculados al cumplimiento de la normativa que establece la contratación y compra en Catamarca de al menos el 70 % de insumos y servicios; la flexibilización de requisitos para el ingreso al Registro de Proveedores Mineros; y el fortalecimiento de los controles ambientales sobre agua, aire y suelo.

En este marco, la ministra de Minería se comprometió a continuar trabajando para fortalecer la contratación de proveedores locales y anunció la realización de monitoreos ambientales con participación abierta de vecinos y vecinas de la comunidad. Por su parte, los empresarios turísticos presentaron propuestas vinculadas a obras e iniciativas que permitan dinamizar el sector y generar beneficios concretos para el desarrollo local a partir de la actividad minera.

Durante la reunión, desde el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos se explicó el funcionamiento del Campus de Entrenamiento Laboral como una política pública orientada a mejorar la empleabilidad y generar oportunidades de capacitación certificadas, vinculadas a perfiles laborales demandados por los distintos sectores productivos de la provincia. Se destacó especialmente su enfoque territorial y el trabajo articulado con el sector privado y las comunidades locales.

Las ministras remarcaron la importancia de sostener instancias de escucha activa y trabajo conjunto, fortaleciendo el vínculo entre el Estado provincial, el sector privado y el territorio, con una mirada puesta en el desarrollo de una minería responsable, sostenible y generadora de oportunidades.

Encuentro con vecinos autoconvocados

Finalizada la reunión con las cámaras, las ministras recibieron a vecinos y vecinas autoconvocados de Fiambalá, quienes se habían manifestado en el ingreso al Salón Cultural solicitando un encuentro con la ministra de Minería. Regalado los escuchó y acordó recibirlos una vez concluida la reunión previamente pautada con proveedores y empresarios.

Durante el encuentro, los vecinos manifestaron su oposición al desarrollo minero en la localidad y solicitaron mayores controles ambientales, así como información clara y transparente sobre el proyecto Tres Quebradas. Expresaron preocupaciones vinculadas al cuidado del agua, el suelo y el ambiente en general.

La ministra de Minería receptó y respondió las inquietudes planteadas, los invitó a participar de los monitoreos de control de la empresa y a sumar técnicos a los estudios ambientales que se realizan en la localidad.

Con este encuentro, considerado trascendental para la relación con los distintos actores del territorio, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de mantener canales de diálogo abiertos, respetuosos y permanentes con la comunidad.