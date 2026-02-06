Tras el fuerte temporal en Catamarca, se desplegó un operativo de emergencia

Tras el fuerte temporal que azotó a la Capital en las últimas horas, la empresa Aguas de Catamarca puso en marcha un operativo de contingencia para dar respuesta a los diversos inconvenientes ocasionados por las abundantes precipitaciones.

Las lluvias registradas generaron complicaciones en la infraestructura urbana, afectando principalmente a sectores donde la empresa venía realizando intervenciones previas. Según se informó oficialmente, se produjeron hundimientos en calzadas del barrio Villa Cubas, específicamente en puntos donde recientemente se habían ejecutado reparaciones de red.

Desde las primeras horas de la mañana de este viernes, cuadrillas especializadas se trasladaron a la zona para realizar aportes de material base y tareas de compactación, con el objetivo de estabilizar el terreno y garantizar la seguridad vial en el sector.

El despliegue de la prestataria no se limitó a la recuperación de calzadas. El personal técnico también brindó asistencia en tareas de desagote en puntos críticos del microcentro y en el edificio de la Legislatura Provincial, zonas que se vieron anegadas por el volumen de agua caída.

Por otro lado, la jornada operativa incluyó una intervención de urgencia en la intersección de avenida Bicentenario y Minerales. En dicho sector, se registró una rotura en el caño de impulsión del Pozo 58.

Esta avería técnica provocó la interrupción temporal del suministro de agua potable en el complejo habitacional de Valle Chico. Los equipos de Aguas de Catamarca trabajan en el lugar para normalizar la prestación del servicio a la brevedad.