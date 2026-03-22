Así va a estar el clima este domingo en Catamarca

El pronóstico del tiempo para este domingo anticipa una jornada con condiciones mayormente estables, marcada por la presencia de nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones.

Durante la madrugada registró la mínima de 18 grados y el viento del sector Norte ya comenzó a marcar presente con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Avanzando hacia la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado y una leve disminución de la temperatura, que descenderá a los 17 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional el viento rotará al Noreste, con velocidades similares a las de la madrugada y ráfagas de igual intensidad.

Por la tarde, el cielo mantendrá la nubosidad. La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 26 grados. En este tramo del día, el viento volverá a predominar del Norte, con intensidades más elevadas, entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 51 a 59 km/h.

Finalmente, durante la noche, el día concluirá manteniendo la parcial nubosidad, con una temperatura en descenso hasta los 22 grados y el viento disminuyendo su intensidad, ahora soplando otra vez desde el Noreste entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el domingo se perfila como una jornada sin eventos meteorológicos significativos, con amplitud térmica moderada, cielo variable y protagonismo del viento a lo largo del día.

