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Así va a estar el clima este domingo en Catamarca

La jornada se presentará mayormente estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día, temperaturas ya típicamente otoñales. El que dirá presente y será protagonista es otra vez el Innombrable.

22 Marzo de 2026 07.39

El pronóstico del tiempo para este domingo anticipa una jornada con condiciones mayormente estables, marcada por la presencia de nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones.

Durante la madrugada registró la mínima de 18 grados y el viento del sector Norte ya comenzó a marcar presente con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Avanzando hacia la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado y una leve disminución de la temperatura, que descenderá a los 17 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional el viento rotará al Noreste, con velocidades similares a las de la madrugada y ráfagas de igual intensidad.

Por la tarde, el cielo mantendrá la nubosidad. La temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima de 26 grados. En este tramo del día, el viento volverá a predominar del Norte, con intensidades más elevadas, entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían intensificarse hasta los 51 a 59 km/h.

Finalmente, durante la noche, el día concluirá manteniendo la parcial nubosidad, con una temperatura en descenso hasta los 22 grados y el viento disminuyendo su intensidad, ahora soplando otra vez desde el Noreste entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el domingo se perfila como una jornada sin eventos meteorológicos significativos, con amplitud térmica moderada, cielo variable y protagonismo del viento a lo largo del día.
 

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Catamarca Clima Catamarca Domingo ventoso SMN

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