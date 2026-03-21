Catamarca convoca una misa de agradecimiento por la liberación de Nahuel Gallo

Este 22 de marzo, la comunidad será protagonista de una jornada especialmente concebida como un espacio de encuentro, reflexión y acompañamiento. La iniciativa busca reunir a vecinos, instituciones y autoridades en torno a una causa que trasciende lo local, pero que interpela de manera directa a la sociedad.

La propuesta no solo se presenta como una agenda de actividades, sino como una construcción simbólica donde convergen distintos planos: el institucional, el religioso y el cultural. Cada momento ha sido organizado con un propósito específico, pero todos confluyen en una misma dirección: visibilizar, acompañar y sostener un reclamo colectivo.

El inicio: solemnidad y presencia institucional

La jornada comenzará a las 18.30 con el arriamiento del Pabellón Nacional, un acto cargado de simbolismo y tradición.

En esta instancia participarán:

El Ejército Argentino

Gendarmería Nacional

La Policía de la Provincia

La Banda de Música de la Policía

La ceremonia no solo marcará el inicio formal de las actividades, sino que también representará un gesto de unidad institucional. La presencia conjunta de las fuerzas de seguridad y defensa, acompañadas por la música oficial, refuerza el carácter solemne del evento y su anclaje en los valores nacionales.

El arriamiento del pabellón, en este contexto, adquiere una dimensión adicional: se convierte en un acto que invita a la reflexión colectiva, conectando el sentido de pertenencia con la situación que motiva la convocatoria.

A las 19.00, la actividad se trasladará a la Catedral, donde tendrá lugar una misa convocada por Nahuel Gallo.

El objetivo central de esta celebración religiosa será orar por las personas que continúan detenidas en Rodeo I, en Venezuela, en un gesto explícito de acompañamiento y de pedido por su pronta liberación.

El caso de Rodeo I ha cobrado notoriedad por la situación de los detenidos en ese centro de reclusión de alta seguridad ubicado en las afueras de Caracas, donde permanecen personas en condiciones complejas y con escaso contacto con el exterior.

Al finalizar la ceremonia religiosa, la jornada continuará en el Paseo de la Fe, donde la Banda de Música de la Policía de Catamarca ofrecerá una retreta para los presentes.