Hemofilia en Argentina: nuevo tratamiento cambia el abordaje en pacientes con inhibidores

La hemofilia es un desorden hemorrágico de origen genético poco frecuente que afecta la capacidad del organismo para formar coágulos sanguíneos, un mecanismo esencial para evitar o detener sangrados. Esta alteración implica una dificultad concreta en el proceso de coagulación, lo que expone a quienes la padecen a episodios de sangrado que pueden ser recurrentes y, en muchos casos, espontáneos.

De acuerdo con un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el tratamiento estándar para la hemofilia A y B se basa en la terapia sustitutiva, que consiste en la administración intravenosa del factor de coagulación faltante. En este esquema se utilizan concentrados de Factor VIII en hemofilia A y se administran concentrados de Factor IX en hemofilia B.

Este abordaje busca compensar la deficiencia del organismo y permitir la formación adecuada de coágulos.

El desafío de los inhibidores

Sin embargo, no todos los pacientes responden de la misma manera a este tratamiento. En algunos casos, el organismo desarrolla inhibidores, es decir, una respuesta inmunitaria que neutraliza los factores de coagulación administrados.

Esta situación genera un escenario complejo:

La terapia de reemplazo deja de ser eficaz .

. Se reducen significativamente las opciones terapéuticas disponibles .

. Aumenta la dificultad para controlar los sangrados.

Las cifras reflejan la magnitud del problema:

Hasta el 30% de las personas con hemofilia A severa desarrollan inhibidores.

desarrollan inhibidores. Entre el 5% y el 10% de los pacientes con hemofilia B severa presentan esta complicación.

El impacto en la vida cotidiana también es significativo:

El 75% de las personas con hemofilia severa o moderada refiere que el dolor afecta su vida diaria.

refiere que el dolor afecta su vida diaria. Más del 50% presenta múltiples sangrados espontáneos en un período de seis meses.

Concizumab: una nueva estrategia terapéutica

En este contexto, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó un nuevo medicamento para la profilaxis de rutina de hemorragias en personas con hemofilia A y B mayores de 12 años con inhibidores: concizumab.

Se trata de un anticuerpo monoclonal de administración subcutánea diaria, que introduce un cambio significativo respecto de los tratamientos tradicionales.

A diferencia de la terapia sustitutiva, que reemplaza los factores faltantes, concizumab actúa mediante un mecanismo diferente. Bloquea la proteína TFPI (inhibidor de la vía del factor tisular). Esta proteína normalmente limita el proceso procoagulante. Al bloquearla, se favorece la generación de trombina, una enzima clave en la formación de coágulos.

Este mecanismo permite que el tratamiento sea eficaz incluso en pacientes que desarrollaron inhibidores contra el FVIII o FIX, ya que no depende de estos factores.

Un avance significativo

La Dra. Gabriela Sciuccati, médica hematóloga pediatra y ex jefa del servicio de Hematología del Hospital Garrahan, destacó la relevancia de esta aprobación.

"La disponibilidad de concizumab representa una nueva manera de tratar esta enfermedad. Es un avance muy significativo para las personas con hemofilia que desarrollaron inhibidores del FVIII y FIX, una de las complicaciones más desafiantes en el manejo de la hemofilia", señaló.

Además, remarcó el carácter innovador del tratamiento:

Estrategia terapéutica diferente a las tradicionales

Enfoque en el restablecimiento del equilibrio de la coagulación

Acción directa sobre el bloqueo del TFPI

Promoción de la generación de trombina

La especialista también subrayó que contar con una opción de administración subcutánea diaria amplía el abordaje terapéutico y ofrece una alternativa efectiva, especialmente para personas con hemofilia B con inhibidores, quienes hasta ahora no disponían de un tratamiento profiláctico efectivo y seguro.

Impacto en la calidad de vida y personalización del tratamiento

El desarrollo de inhibidores no solo complica el tratamiento, sino que impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, la incorporación de una terapia no sustitutiva como concizumab modifica el escenario clínico.

Según explicó la Dra. Sciuccati:

El mecanismo de acción es independiente de los factores VIII y IX .

. Permite actuar incluso en presencia de inhibidores .

. Promueve la formación sostenida de coágulos.

Este tipo de avances abre la puerta a esquemas más flexibles: