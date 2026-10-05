Así va a estar el clima este lunes en Catamarca

Comienza una nueva semana y el clima se anticipa agradable para los próximos días y con casi nulas chances de inestabilidad y la mejor noticia, es que el viento dará un respiro en cuanto a la intensidad. Es así que el Servicio Meteorológico Nacional marca días apacibles y así se mantiene la tendencia de una primavera tranquila.

Esto se acentúa con las temperaturas, que para el caso de este lunes tendrá una mínima de 15 y un registro máximo de 23 grados.

¿Cómo estará a la mañana?

En las primeras horas el panorama tenderá a mantenerse mayormente nublado y con nulas posibilidades de precipitaciones, mientras que la temperatura se ubicará en los 15 grados. En cuanto al viento, este tendrá una intensidad de entre los 7 y 12 km/h, manteniendo como dirección predominante del Noreste (NE).

Tarde agradable

El lunes avanzará y para la tarde se espera que el cielo continúe con iguales condiciones. El principal cambio se registrará en la temperatura, que alcanzará los 23 grados, convirtiéndose en el valor máximo previsto para este día.

En este tramo, el viento tendrá una velocidad de entre 13 y 22 km/h y cambiará su dirección predominante hacia el Norte (N). Tampoco se pronostican ráfagas.

Noche con nubosidad

Finalmente, durante la noche, las condiciones se mantendrán nubosas. El registro del termómetro descenderá apenas hasta los 18 grados, mientras que el viento mantendrá la dirección y la dirección de la hora anterior.

No se prevén ráfagas durante este período.