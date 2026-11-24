El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad los días y horarios establecidos para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en Catamarca. De acuerdo con la comunicación oficial, las personas que necesiten recibir esta inmunización podrán concurrir los días martes y viernes, de 8 a 18 horas, al Vacunatorio Central, ubicado en Chacabuco 169.

La información tiene como objetivo facilitar el acceso a la vacunación, particularmente para quienes tienen previsto viajar a destinos donde existe transmisión comprobada de esta enfermedad o necesitan cumplir con los requerimientos sanitarios establecidos por el país al que se dirigen.

La organización de la atención contempla dos jornadas semanales, durante un horario extendido que permite a los interesados concurrir por la mañana o por la tarde. De esta manera, el Ministerio de Salud precisó las referencias necesarias para que quienes requieran la vacuna puedan organizar su asistencia al centro de vacunación.

La indicación está vinculada principalmente con las necesidades de protección de las personas que se trasladan a determinadas zonas geográficas y con las exigencias que pueden establecer los países de destino para el ingreso de viajeros.

¿Quiénes deben consideración la aplicación?

Desde la cartera sanitaria provincial se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a las personas que tienen previsto viajar a zonas con transmisión comprobada de la enfermedad. También se contempla la situación de quienes necesitan contar con la inmunización por requerimiento del país al que se dirigen. En estos casos, la aplicación de la vacuna forma parte de las condiciones sanitarias que deben tenerse en cuenta antes de emprender el viaje.

La recomendación del Ministerio de Salud apunta, por lo tanto, a dos situaciones específicas: los desplazamientos hacia lugares donde se registra transmisión comprobada de fiebre amarilla y los viajes en los que el país de destino exige esta vacunación.

Para quienes se encuentren comprendidos en alguna de estas circunstancias, resulta importante considerar los tiempos necesarios para recibir la dosis antes de la partida. La planificación anticipada permite respetar el período establecido entre la aplicación de la vacuna y la llegada al destino.

En ese sentido, el organismo sanitario remarcó que la inmunización no debe dejarse para último momento, ya que existe un plazo mínimo que debe contemplarse para realizar el viaje con la vacunación correspondiente.

¿Cuándo se debe aplicar la vacuna?

Uno de los aspectos centrales de la información difundida por Salud está relacionado con el tiempo de anticipación requerido para recibir la vacuna.

Según las indicaciones comunicadas, la dosis debe administrarse al menos diez días antes de arribar al destino. Esta recomendación se aplica a las personas que no presentan contraindicaciones o precauciones para recibir la inmunización.

Por este motivo, quienes tengan previsto viajar a zonas con transmisión comprobada de fiebre amarilla o deban cumplir con las exigencias sanitarias del país de destino deben contemplar ese período al momento de organizar sus actividades previas al traslado.

La anticipación es un elemento importante dentro de la planificación, ya que permite respetar el plazo indicado por las autoridades sanitarias y evitar que la aplicación quede demasiado próxima a la fecha de llegada al lugar elegido.

El Ministerio de Salud también precisó una característica relevante de esta inmunización: una sola dosis es suficiente para protegerse durante toda la vida, siempre que se trate de personas que no presenten contraindicaciones o precauciones para su administración.

Qué documentación se debe presentar

Además de informar los días, horarios y lugar de aplicación, el Ministerio de Salud solicitó a las personas que necesiten vacunarse que concurran con la documentación correspondiente.

Los interesados deberán presentarse en el Vacunatorio Central con los elementos necesarios para realizar la atención y registrar la inmunización. Los requisitos comunicados son los siguientes:

DNI: documento de identidad de la persona que recibirá la vacuna.

Carné de vacunación: para contar con el registro correspondiente.

Libreta Sanitaria: en el caso de los menores de edad.

La presentación de esta documentación forma parte de las indicaciones establecidas para quienes concurran a recibir la dosis. Por ese motivo, se recomienda asistir con los elementos solicitados durante los días y horarios habilitados.

En el caso de los menores de edad, la información sanitaria especifica la presentación de la Libreta Sanitaria, mientras que para los demás interesados se solicita concurrir con DNI y carné de vacunación.

Dónde y cuándo recibir las dosis

La aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla se realizará en el Vacunatorio Central, ubicado en Chacabuco 169, de acuerdo con el cronograma informado por el Ministerio de Salud de Catamarca.

Para evitar inconvenientes, las personas que necesiten recibir esta inmunización deberán tener presentes los siguientes datos:

Lugar: Vacunatorio Central.

Dirección: Chacabuco 169.

Días de atención: martes y viernes.

Horario: de 8 a 18 horas.

Anticipación requerida: al menos diez días antes de arribar al destino.

Cantidad de dosis: una sola dosis es suficiente para proteger durante toda la vida, en personas sin contraindicaciones o precauciones.

Documentación: DNI, carné de vacunación o Libreta Sanitaria en el caso de los menores de edad.