Asumieron las autoridades electas en la UNCA

En horas de esta tarde, se desarrolló en el Aula Magna de la UNCA, el acto de Asunción de Autoridades que fueron electas la semana pasada en Asamblea Universitaria.

El acto, que contó con la presencia del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso, dio inicio con la entrega de reconocimientos para a los decanos y vicedecanos mandato cumplido que dieron por concluidas sus respectivas gestiones. Luego, el rector saliente, Ing. Flavio Fama, tomó juramento al nuevo rector, Ing. Oscar Arellano y a la vicerrectora, Dra. Elina Silvera de Buenader, tras lo que ambos tomaron posesión de sus cargos.

Fama expresó, en un emotivo discurso, que "fueron 14 largos años de gestión, en los que ustedes formaron parte de mi vida", y agradeció calurosamente la colaboración de los funcionarios académicos, docentes, no docentes y toda la comunidad educativa universitaria.

"Uno no sale ileso de estos años de gestión, pero yo estoy orgulloso de lo hecho y de haber colaborado y contribuido a la sociedad catamarqueña. Solo tengo para decirles muchísimas gracias y que apoyen a las autoridades electas y sigan trabajando para la Universidad que queremos y somos. Todo el éxito y no me voy, dejo mi cargo", concluyó.

Posteriormente, Arellano tomó juramento a los Decanos y Vicedecanos que asumieron sus cargos.

En la Facultad de Ciencias Agrarias, el Dr. Eduardo De la Orden, en Ciencias de la Salud, el Dr. Omar Barrionuevo , en Ciencias Económicas, el CPN Gustavo Alfredo Lazarte, en Ciencias Exactas y Naturales, la Lic. María Beatriz López, en Derecho, el Dr. Gonzalo Salerno, en Humanidades, la Lic. Lilia Exceni, y en Tecnología y Ciencias Aplicadas, el Ing. Carlos Savio.

A su vez, los nuevos Decanos tomaron juramento a sus respectivos vice decanos

El flamante Rector Arellano, expresó en su discurso, en un primer término que "sentimos la ausencia del Ing. Eduardo Brizuela del Moral y lo extrañamos. Que descanse en paz" y luego continuó expresando que "se nos ha conferido una gran responsabilidad y honor. Ratifico mi compromiso de ejercer cargo de la mejor forma para servir a cada integrante de la comunidad universitaria y a la sociedad toda. Queremos una gestión puertas abiertas, comprometida con el desarrollo, y para escuchar y atender las demandas de cada sector".



"Trabajaremos por una Universidad solidaria, inclusiva y que tienda a mejorar localidad de vida de todos los catamarqueños", manifestó, haciendo un repaso de las grandes obras que dejó su predecesor Fama.

Con respecto al futuro, dijo que "será un gran desafío gestionar la educación universitaria en la post pandemia", señalando que "el COVID nos obligó a la enseñanza virtual", aunque se tomará lo mejor de este tipo de enseñanza y la presencial, para seguir brindando educación de calidad.

"Vamos a avanzar en la modernización de nuestra universidad y generar las carreras que fueran necesarias", destacó, agradeciendo la presencia del Gobernador y el Vice gobernador en el acto, ya que esto "da como mensaje de que la UNCA es de todos, sin distinción de banderías políticas".

A su turno, la Vicerrectora destacó el hecho histórico y humano que esta fecha significa para la sociedad y anticipó que "nos aproximamos a cumplir los 50 años de esta Casa de Altos Estudios y es un momento propicio para pensar en el modelo de Universidad que vendrá para los próximos años. Estaremos unidos y pensando cómo va a ser nuestra universidad", destacó, resaltando los valores humanos de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria como principal virtud de la UNCA.

Del acto también participaron integrantes de la Corte de Justicia de la provincia legisladores nacionales y provinciales.