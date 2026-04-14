La Fiesta del Poncho 2026 rompe marcas: más de 2.200 postulaciones

La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a confirmar su capacidad de convocatoria y su lugar de referencia dentro del calendario cultural argentino. La edición 2026 cerró su etapa de inscripciones este 13 de abril con un dato que resume su expansión: 2.235 postulaciones en los distintos espacios que integran la celebración, entre propuestas artísticas, expositivas, gastronómicas, comerciales y de diseño.

La cifra no solo marca un fuerte nivel de participación, sino que también refleja el crecimiento sostenido de un evento que, año tras año, profundiza su posicionamiento como una de las celebraciones culturales más convocantes del país y una de las principales vidrieras para la producción artística y emprendedora de Catamarca.

Una convocatoria masiva en todos los rubros

Los números de la convocatoria 2026 permiten dimensionar la amplitud de la propuesta y el interés de miles de personas en formar parte del Poncho.

El desglose por sectores muestra una participación robusta y diversa:

611 propuestas artísticas catamarqueñas para escenarios 400 musicales 116 de danza 95 de locución

877 postulaciones de artesanos, elaboradores de productos regionales y manualistas

402 propuestas para el sector comercial y Mercado Cultural

262 food trucks en el sector gastronómico

83 postulaciones para Poncho Diseño

Cada uno de estos números habla del alcance de una fiesta que excede lo estrictamente artístico y se consolida como una plataforma integral para múltiples sectores vinculados a la cultura, la producción y la economía creativa.

La fuerza de la identidad cultural local

Uno de los datos más significativos de esta convocatoria es el volumen de 611 propuestas catamarqueñas para los escenarios, un indicador que da cuenta del fuerte entramado cultural local que sostiene la esencia del festival.

Dentro de ese universo, la música vuelve a ocupar un lugar central con 400 propuestas, seguida por 116 presentaciones de danza y 95 postulaciones en locución. Este interés reafirma la riqueza de la escena artística provincial y el valor que representa para músicos, bailarines y locutores integrar una programación que cada año se convierte en uno de los espacios de mayor visibilidad cultural.

Artesanías, productos regionales y más

El sector que volvió a exhibir una enorme fuerza es el de artesanos, elaboradores de productos regionales y manualistas, con 877 postulaciones. Se trata de uno de los espacios más representativos de la identidad histórica del Poncho, ya que concentra expresiones directamente ligadas al patrimonio cultural, al trabajo manual y a los saberes productivos que distinguen a Catamarca.

La magnitud de las inscripciones en este rubro confirma que el Poncho continúa siendo una de las principales vitrinas para quienes encuentran en la artesanía y la elaboración regional una forma de expresión cultural y también de desarrollo económico.

Comercio, gastronomía y diseño

La convocatoria también mostró un desempeño destacado en áreas que crecieron con fuerza en las últimas ediciones. El sector comercial y del Mercado Cultural reunió 402 propuestas, mientras que el área gastronómica volvió a exhibir una alta demanda con 262 food trucks inscriptos, consolidando un segmento que se transformó en uno de los grandes atractivos del evento.

A esto se suma Poncho Diseño, que recibió 83 postulaciones de emprendimientos locales y nacionales, reforzando su posicionamiento como una plataforma para propuestas innovadoras, creativas y vinculadas al diseño contemporáneo.

Comienza la etapa de fiscalización

Tras el cierre de la convocatoria, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, destacó el alcance logrado y agradeció la respuesta obtenida. "Agradecemos a quienes se inscribieron y apostaron por ser parte de esta nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho", expresó.

La funcionaria además confirmó que ya comenzó el trabajo de fiscalización de las propuestas, un proceso que demandará varias semanas y que estará a cargo de los equipos técnicos del área.

Según explicó, el objetivo es:

Revisar absolutamente todas las postulaciones

Dar respuestas en tiempo y forma

Garantizar responsabilidad en cada selección

Fiscalizar todos los rubros presentados

"Nuestros equipos ya están trabajando en la fiscalización de las propuestas presentadas en los distintos rubros para dar respuestas en tiempo y forma y con responsabilidad, porque nos encargamos de ver absolutamente todas las postulaciones. Esperamos sea un gran Poncho para todos y todas", señaló.

Una vez concluida esa etapa, artesanos, artistas y postulantes de todos los rubros recibirán la respuesta en la casilla de correo electrónico consignada al momento de la inscripción, cerrando así el proceso administrativo previo a una edición que ya comienza a perfilarse como una de las más convocantes de los últimos años.