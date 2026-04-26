Asumió el nuevo administrador parroquial de San Antonio de Padua

En la noche del sábado 25 de abril se llevó a cabo la ceremonia de asunción del padre Efraín Ramírez Acosta como nuevo administrador parroquial de la parroquia San Antonio de Padua. La celebración se desarrolló en el marco de la Santa Misa correspondiente al cuarto domingo de Pascua, con una fuerte impronta espiritual vinculada a la figura de Jesús como el Buen Pastor.

El nuevo administrador parroquial es un sacerdote misionero itinerante del Camino Neocatecumenal, oriundo de República Dominicana, que actualmente se encuentra en Catamarca acompañando las catequesis de este movimiento eclesial. Además, pertenece al clero de la diócesis de Macerata, Italia.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, y concelebrada por los sacerdotes Efraín Ramírez y Ángel Nieva, administradores parroquiales entrante y saliente, respectivamente; junto a Bartolomé Centeno, párroco emérito; Diego Manzaraz, canciller y secretario de la Curia Diocesana; y Rogelio Suárez, párroco de Nuestra Señora del Rosario, La Merced, departamento Paclín.

Oración por el Papa Francisco

Durante la homilía, y tras la lectura del decreto de designación y la proclamación de la Palabra de Dios, el obispo Urbanč subrayó el significado especial de la jornada, señalando que la celebración coincidía con un momento de recogimiento en toda la Argentina.

En ese sentido, expresó que se elevaban oraciones por el eterno descanso del Papa Francisco, recordando que el 21 de abril fue el día de su partida. Asimismo, destacó la intención de agradecer a Dios por su ministerio petrino y pidió que el Señor le conceda la paz eterna. Este marco espiritual acompañó la asunción del nuevo administrador parroquial, integrando la celebración local con una dimensión eclesial más amplia.

El rol del Camino Neocatecumenal en la parroquia

El obispo explicó que la designación del padre Efraín se vincula también con la presencia del Camino Neocatecumenal en Catamarca, un proceso que, según indicó, se viene desarrollando desde hace al menos 15 años en la diócesis.

Señaló que en la comunidad existen cuatro familias pertenecientes a este movimiento, una de las cuales acompaña particularmente al sacerdote en su tarea pastoral. En ese contexto, destacó que la llegada del nuevo administrador permitirá visibilizar más este camino espiritual y fortalecer la vida comunitaria. Urbanč remarcó que estas catequesis buscan iluminar la vida cristiana, fomentar el compromiso, y profundizar la formación bíblica, teológica y pastoral, promoviendo una coherencia entre la fe y la vida cotidiana.

Agradecimientos y continuidad pastoral

En su mensaje, el obispo también expresó su gratitud al padre Ángel Nieva, quien se desempeñó como párroco y luego como administrador parroquial, destacando su dedicación en la celebración de la Santa Misa, el sacramento de la reconciliación, la catequesis y la atención a los enfermos.

Asimismo, reconoció la labor del padre Bartolomé Centeno, quien acompañó durante años la tarea pastoral en la comunidad.

"Hacer presente a Jesús, el Buen Pastor"

Al referirse al nuevo administrador parroquial, Urbanč afirmó que el padre Efraín asume su misión con el objetivo de "hacer presente a Jesús, el Buen Pastor", quien conoce, guía, enseña y alienta a su comunidad.

En ese marco, invocó la intercesión de San Antonio y de la Virgen María en su advocación de la Medalla Milagrosa, para acompañar el camino de la comunidad parroquial. También pidió por nuevas vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y a la vida matrimonial, y encomendó el proceso pastoral a la Virgen del Valle y al Beato Mamerto Esquiú, en el contexto del Bicentenario de su nacimiento.

Padre Efraín

Las palabras del Padre Efraín

Tras la comunión, el padre Efraín Ramírez dirigió sus primeras palabras como administrador parroquial, agradeciendo al obispo por haberlo acogido en la diócesis. En su mensaje, expresó su deseo de seguir las huellas del Buen Pastor, reconociendo que su misión estará guiada por ese modelo. También pidió paciencia a la comunidad ante posibles errores, remarcando que lo importante es seguir al Señor.

El sacerdote destacó además el trabajo en equipo, mencionando a la familia que lo acompaña, y subrayó que esa colaboración es una de las fortalezas de la Iglesia. Manifestó su intención de trabajar junto a la comunidad y de acompañar a los fieles en su camino espiritual.