Tapso fortalece su red comunitaria con un encuentro de prevención del suicidio

En la localidad de Tapso, departamento El Alto, se desarrolló un Encuentro Comunitario de prevención del suicidio organizado por el Ministerio de Salud de la provincia, en el marco de una política orientada a consolidar redes de cuidado en el interior. La actividad se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca fortalecer la articulación entre instituciones y actores locales, con el objetivo de abordar problemáticas de salud mental desde una perspectiva integral.

La convocatoria reunió a distintos sectores de la comunidad, en una propuesta que priorizó el intercambio, la reflexión y la construcción colectiva de herramientas para la prevención. La iniciativa apunta a generar espacios donde la temática pueda ser abordada de manera abierta, con participación activa de quienes integran el entramado social de la localidad.

Participación intersectorial

El encuentro contó con la presencia de personal de salud del Área Programática N°13, junto a docentes y alumnos de la Escuela Secundaria N°227, además de agentes de la Municipalidad y vecinos de Tapso. Esta diversidad de actores refleja el enfoque intersectorial que promueve el Ministerio de Salud para abordar la prevención del suicidio.

La participación conjunta de estos sectores permitió construir un espacio de diálogo donde se integraron distintas miradas y experiencias, con el objetivo de identificar problemáticas comunes y posibles líneas de acción. En este sentido, la jornada no se limitó a la transmisión de información, sino que se orientó a la generación de vínculos comunitarios como herramienta clave en la prevención.

Reflexión sobre factores de riesgo

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el análisis de los factores de riesgo y de protección asociados a la conducta suicida. A través de dinámicas participativas, los asistentes reflexionaron sobre las condiciones que pueden incrementar la vulnerabilidad, así como sobre aquellos elementos que contribuyen a fortalecer el bienestar individual y colectivo.

El abordaje se realizó desde una perspectiva de cuidados integrales, que contempla no solo los aspectos individuales, sino también las dimensiones sociales y comunitarias. En este marco, se destacó la importancia de:

Reconocer señales de alerta en el entorno cercano.

en el entorno cercano. Fortalecer los vínculos comunitarios como red de contención.

como red de contención. Promover espacios de escucha y acompañamiento .

. Impulsar acciones colectivas de prevención.

La dinámica del encuentro permitió que los participantes no solo incorporaran conocimientos, sino que también compartieran experiencias y construyeran herramientas desde su propia realidad local.

Continuidad del trabajo en la comunidad

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, anunció la continuidad de las acciones en Tapso durante el mes de mayo. En esa instancia, se llevará adelante el lanzamiento de una estrategia de formación específica, orientada a brindar herramientas básicas para la detección de riesgo suicida entre pares.

Esta iniciativa busca profundizar el trabajo iniciado en el encuentro comunitario, con un enfoque que pone en valor el rol de los propios integrantes de la comunidad como actores clave en la identificación temprana de situaciones de riesgo.

Un enfoque basado en redes y prevención

La realización de este encuentro en Tapso se enmarca en una política que promueve la construcción de redes comunitarias como base para la prevención del suicidio. Este enfoque reconoce que la problemática requiere una respuesta integral, en la que intervengan no solo los sistemas de salud, sino también el ámbito educativo, las instituciones locales y la comunidad en su conjunto.

El trabajo articulado entre estos sectores permite generar condiciones para una intervención más temprana y efectiva, basada en la cercanía, el conocimiento del territorio y la construcción de confianza entre los actores involucrados.