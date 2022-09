ATE salió a defender la salud, reclamó diálogo y anunció que volverá a marchar el jueves

La firma del acuerdo por el aumento salarial para los trabajadores de la Administración Pública por un 6%, el que se mantendrá en tanto y en cuanto el trabajador sostenga una asistencia perfecta, llevó la firma tanto de UPCN como de ATE. Este último, se vio apuntado por los profesionales y trabajadores de la sanidad en la última marcha justamente por haber estado del lado del Ejecutivo provincial, tal como se lo hicieron saber durante la multitudinaria marcha de la semana pasada.

El cruce durante la manifestación llegó al punto de generar un roce que rayó en la violencia entre una de las referentes de Aprosca y la delegada de ATE Salud de la Maternidad, a quien le negaron el micrófono ese jueves. Pasados los días y en conferencia de prensa, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo salió primero a negar un acuerdo con la Provincia, esto en cuanto al aumento y a marcar que la entidad ATE Salud no solo cuenta con el apoyo sino que es defendida ante la sucedido la semana pasada. Entre tanto, y para confirmar el acompañamiento en el plan de lucha del sector sanitario a pesar de no haber sido incluídos en el diálogo y por eso se ratificaron las medidas de fuerza para esta semana, que en el caso de esta entidad, han sido siempre bajo la modalidad del quite de colaboración y que esta semana será desde mañana martes y hasta el viernes.

Para sostener esta postura, el secretario general expresó “no fuimos atendidos por los reclamos en Salud. Vamos a seguir en el plan de lucha, con medidas de acción directa y exigiendo soluciones a los problemas de fondo de la Salud. No es todo incrementos salariales, hay muchas otras cuestiones comenzando por el deterioro edilicio. En su momento hicimos un planteo de 18 puntos y por muchos para nada hemos sido escuchados”, dijo Arévalo.

José Traverso en representación de ATE Salud sostuvo, en cuanto a la situación de los trabajadores contratados que fueron cesados la semana pasada, que hasta este lunes quedaba por resolver el caso de las empleadas del Hospital de Villa Dolores. Se había informado que iba a dar un encuentro entre ellas, la ministra de Salud, Dra. Manuela Ávila y el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda.

Ahora y teniendo este tema resuelto, el gremio puso el alerta en otra situación que está generando preocupación y está referido al descuento de los días de paro sobre todo, para el personal del interior. Consideraron al respecto que esta es otra forma de presionar para que no se participe de las medidas de fuerza. "Les pedimos a los compañeros que nos envíen los recibos de sueldo para hacer las presentaciones pertinentes y por eso son también estos cuatro días de quite de colaboración”, planteó el delegado de salud del gremio.