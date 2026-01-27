Atención Catamarca: nueva Alerta Amarilla para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva Alerta Amarilla para Catamarca por la presencia de tormentas fuertes, previstas principalmente para la mañana de este martes. Si bien los fenómenos anunciados serían de menor intensidad que los registrados durante la noche anterior, las autoridades meteorológicas advirtieron que podrían generar impactos significativos en distintas regiones del territorio provincial.

Según el informe, el área bajo alerta comprende los departamentos Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo, además de la zona serrana de Pomán. En estas localidades se esperan condiciones de marcada inestabilidad, con desarrollo de tormentas que, de manera aislada, podrían alcanzar características severas.

El organismo nacional detalló que las tormentas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos de tiempo, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Este conjunto de factores eleva el nivel de riesgo, especialmente en zonas urbanas, rurales y serranas.

En cuanto a los valores de lluvia, el SMN indicó que se prevén acumulados de entre 20 y 45 milímetros, aunque no se descarta que esos registros sean superados de manera puntual, especialmente en sectores donde las tormentas se desarrollen con mayor intensidad o permanezcan estacionarias durante varias horas. Este escenario podría generar anegamientos temporarios, crecidas repentinas de arroyos y dificultades para la circulación vehicular.

Un punto relevante del pronóstico está vinculado a las zonas de mayor altitud, particularmente aquellas que incluyen sectores cordilleranos y serranos. En estos lugares, las precipitaciones podrían presentarse principalmente en forma de granizo y/o nieve, lo que incrementa el riesgo para quienes transiten por rutas de montaña o desarrollen actividades en áreas expuestas.

Desde el SMN recordaron que la Alerta Amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y potencial interrupción momentánea de actividades cotidianas. En ese marco, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas, no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Las autoridades provinciales y municipales se mantienen en estado de atención ante la evolución del sistema de tormentas, mientras se solicita a la ciudadanía extremar las precauciones durante el período de vigencia del alerta, especialmente en las zonas alcanzadas por el pronóstico.

