Tras la inundación en La Madrid, el 95% de los evacuados regresó a sus hogares

A tres días de la inundación que golpeó a la localidad tucumana de La Madrid, la situación comienza a mostrar signos de mejora. El descenso del nivel del agua permitió que el 95% de los evacuados regresara a sus hogares, en un proceso que marca el inicio de la recuperación tras el temporal que afectó a la provincia.

Las familias que debieron abandonar sus viviendas durante la emergencia están retornando de manera gradual, principalmente con el objetivo de evaluar los daños que dejó la crecida y rescatar pertenencias que pudieron haber quedado en sus casas.

El retroceso del agua representa un paso importante para la comunidad, aunque la situación sigue siendo compleja. Si bien el panorama general muestra avances respecto de los primeros momentos posteriores a la inundación, todavía existen sectores del pueblo que permanecen anegados, lo que impide una normalización completa de la vida cotidiana.

Las familias vuelven para recuperar pertenencias

El regreso de los vecinos a sus viviendas está marcado por la necesidad de verificar el estado de sus hogares y determinar qué se pudo salvar tras el temporal. Entre las principales preocupaciones de las familias se encuentran:

Conocer qué ocurrió con sus animales

Recuperar pertenencias personales

Evaluar el estado estructural de sus viviendas

Determinar los daños provocados por el agua

El retorno, sin embargo, no implica que todas las viviendas estén en condiciones de ser habitadas inmediatamente. Algunos vecinos aún permanecen fuera de sus hogares mientras trabajan en acondicionar las casas afectadas por el agua.

La escena que se repite en distintos sectores de La Madrid es la de familias que ingresan nuevamente a sus viviendas para comenzar un proceso que combina limpieza, revisión de daños y recuperación de objetos.

Operativo integral para la limpieza y restauración

Mientras los vecinos regresan a sus hogares, las autoridades provinciales mantienen operativos de asistencia y tareas de recuperación en la zona afectada.

El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, participó de un operativo integral de limpieza y restauración, en el marco de las acciones destinadas a normalizar la situación en la localidad. Durante su presencia en el lugar, el funcionario destacó que el trabajo del gobierno provincial continuará hasta que las condiciones de la comunidad sean restablecidas.

"Hasta que no dejemos en condiciones la localidad, por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, vamos a estar acá", expresó Monteros al referirse al compromiso de las autoridades con la recuperación de la zona afectada.

El 95% de los vecinos ya volvió a su casa

De acuerdo con la información oficial brindada por el ministro del Interior este sábado, la gran mayoría de los evacuados ya pudo regresar a sus viviendas. Según detalló el funcionario:

El 95% de los vecinos volvió a su hogar

Algunos permanecen en la ruta

Esos vecinos necesitan acondicionar sus casas antes de regresar

La situación refleja una recuperación gradual, aunque todavía existen dificultades en distintos sectores del pueblo.

El retorno de los habitantes marca un cambio importante respecto de los primeros días posteriores al temporal, cuando la inundación obligó a numerosos vecinos a abandonar sus hogares.

Persisten sectores anegados y dificultades en la circulación

A pesar de la mejora que implica el descenso del agua, la normalización total de la localidad todavía no se ha alcanzado. Uno de los principales problemas que persisten es el estado de la Ruta Nacional 177, que continúa cortada.

Este corte mantiene aislada parte de la zona sur, lo que complica la circulación y el acceso a algunos sectores afectados por la inundación. Las autoridades siguen trabajando para restablecer las condiciones de tránsito, aunque por el momento el corte se mantiene como medida preventiva.

El impacto de la crecida del río Marapa

Desde el Gobierno de Tucumán señalaron que las imágenes aéreas tomadas durante los operativos permitieron dimensionar el impacto que tuvo la crecida del río Marapa.

Este registro visual fue clave para comprender la magnitud del fenómeno que afectó a la localidad de La Madrid y para orientar las tareas de asistencia y recuperación. Según indicaron las autoridades provinciales, el análisis de esas imágenes permitió identificar las zonas más afectadas y planificar las acciones necesarias para la recuperación del pueblo.

Comienza la etapa de evaluación de daños

Con el descenso del agua y el regreso de la mayoría de los vecinos a sus hogares, la emergencia entra ahora en una nueva fase centrada en el análisis de los daños materiales.

El gobierno provincial informó que comienza el proceso de evaluación junto con el comisionado comunal, con el objetivo de determinar el impacto que dejó el temporal en viviendas, infraestructura y bienes de los habitantes.

Esta etapa será fundamental para definir las acciones necesarias para restablecer plenamente la vida cotidiana en la localidad. Mientras tanto, La Madrid atraviesa un momento de transición: el agua retrocede, las familias regresan y las autoridades avanzan con los operativos de limpieza, en un proceso que busca recuperar gradualmente la normalidad tras la inundación que afectó a la comunidad tucumana.