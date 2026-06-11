Atención: jueves con lluvias fuertes marcarán el clima en Catamarca

Llegamos al jueves y se mantiene la tendencia de estos días previos y por lo tanto, persiste el escenario climático cambiante en Catamarca, donde las lluvias tienen un papel central, a pesar del mal humor de muchos. Vale decir que con el paso de las horas la estabilidad llegará. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día estará marcado por una evolución gradual de las condiciones atmosféricas, comenzando con precipitaciones significativas y concluyendo con una mejora sostenida.

Un inicio de jornada inestable

El SMN anunciaba que durante la madrugada se iban a dar fuertes tormentas. No obstante en este rango sí se presentaron lluvias dispersas por sectores. En cuanto a la temperatura, esta se mantuvo en torno a los 12 grados, generando un ambiente fresco acompañado por precipitaciones persistentes. En este tramo de la jornada, el viento no tuvo mucha presencia.

Cambios graduales durante la mañana

Con el avance de la mañana comenzará a registrarse una modificación en las condiciones climáticas. Aunque las lluvias fuertes continuarán presentes,según el organismo nacional y el rango de precipitaciones permanecerá entre el 40% y el 70%, se observará un cambio en el comportamiento del viento.

La temperatura continuará ubicada en los 12 grados, pero el viento dejará de provenir del sudoeste para rotar hacia el Norte. Al mismo tiempo, aumentará su intensidad, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Este cambio en la dirección predominante del viento marcará una de las principales variaciones meteorológicas de la jornada y anticipará la transición hacia un escenario de mayor estabilidad durante las horas posteriores.

La tarde traerá una mejora de las condiciones

Luego de una primera mitad del día dominada por las lluvias, la tarde mostrará señales claras de mejoría. El cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque las posibilidades de lluvia disminuirán de manera considerable.

El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones ahora en un rango que irá entre el 10 al 40%, una reducción significativa respecto de los valores previstos para la madrugada y la mañana. Paralelamente, la temperatura alcanzará los 16 grados, convirtiéndose en el registro térmico más elevado de toda la jornada.

El viento continuará soplando desde el Norte, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin cambios respecto de lo previsto para la mañana.

Una noche estable y sin precipitaciones

Las condiciones estables se consolidarán durante la noche. Para ese período se espera un cielo parcialmente nublado, lo que indica el cese de las lluvias que habrán predominado durante las primeras horas del día. La temperatura descenderá hasta los 14 grados, mientras que el viento persistirá en intensidad y orientación de la hora anterior.

De esta manera, el cierre de la jornada mostrará un escenario notablemente diferente al registrado durante la madrugada y la mañana, cuando las lluvias fuertes representarán el fenómeno meteorológico predominante.