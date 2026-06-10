Catamarca: estudiantes de Nutrición realizarán prácticas en el sistema sanitario

La articulación entre las instituciones académicas y los organismos responsables de la atención sanitaria constituye una herramienta fundamental para la formación de recursos humanos capacitados y comprometidos con las necesidades de la comunidad. En ese marco, el Ministerio de Salud de la provincia y la Facultad de Ciencias de la Salud avanzaron en una iniciativa conjunta destinada a fortalecer la preparación de los futuros profesionales de la Licenciatura en Nutrición mediante la realización de prácticas preprofesionales.

El acuerdo fue formalizado a través de la firma de un convenio de cooperación y colaboración entre la ministra de Salud, Johana Carrizo, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Cristina Arreguez. La iniciativa tiene como finalidad promover acciones coordinadas entre ambas instituciones para generar espacios de formación práctica que complementen la preparación académica de los estudiantes.

La rúbrica del convenio representa un paso importante en el fortalecimiento de los vínculos entre el ámbito universitario y el sistema de salud, consolidando un esquema de trabajo conjunto que busca aportar beneficios concretos a la formación de los futuros licenciados en Nutrición.

Un acuerdo orientado a la formación profesional

El convenio establece un marco de cooperación y colaboración entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud con el propósito de desarrollar acciones conjuntas que permitan enriquecer el proceso educativo de los estudiantes.

Uno de los principales ejes de la iniciativa está vinculado a la posibilidad de que los alumnos accedan a prácticas preprofesionales, consideradas una instancia clave dentro de la formación universitaria. Estas experiencias permiten que los estudiantes puedan complementar los conocimientos adquiridos durante su trayectoria académica mediante el contacto directo con ámbitos relacionados con el ejercicio profesional.

A través de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a trabajar de manera coordinada para garantizar el desarrollo de estas actividades, promoviendo una formación integral basada en la combinación de conocimientos teóricos y experiencias prácticas.

Prácticas preprofesionales

El convenio firmado contempla el desarrollo colaborativo de acciones destinadas a beneficiar a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Nutrición.

Dentro de ese esquema, las prácticas preprofesionales adquieren un rol central al constituirse como espacios de aprendizaje que favorecen el acercamiento de los futuros profesionales a las realidades y desafíos propios del ámbito sanitario. Entre los aspectos contemplados por el acuerdo se encuentran:

• La implementación de acciones coordinadas entre ambas instituciones.

• El desarrollo de prácticas preprofesionales destinadas a los estudiantes de Nutrición.

• El seguimiento y evaluación de los avances obtenidos.

• La valoración de los resultados alcanzados mediante las actividades desarrolladas.

La evaluación permanente de las acciones constituye otro de los puntos destacados del convenio, ya que permitirá analizar los resultados obtenidos y realizar los ajustes necesarios para optimizar los procesos de formación.

Una apuesta a la calidad de los futuros profesionales

Las gestiones impulsadas entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud tienen como finalidad generar mejores condiciones para la preparación de profesionales idóneos. La formación académica vinculada a las ciencias de la salud requiere no solo del estudio de contenidos teóricos, sino también de experiencias prácticas que permitan aplicar conocimientos en contextos concretos.

En ese sentido, el convenio busca fortalecer las capacidades de los estudiantes mediante la incorporación de herramientas y experiencias que contribuyan a su crecimiento profesional.

La articulación institucional posibilita además que los futuros licenciados en Nutrición conozcan de cerca el funcionamiento de los espacios donde posteriormente podrán desempeñar sus tareas profesionales.

Un aporte al sistema de salud pública

Uno de los aspectos destacados del acuerdo es la proyección que tiene sobre el sistema sanitario provincial. Según se señaló, muchas de las personas que actualmente cursan la carrera de Licenciatura en Nutrición podrán desarrollar en el futuro su actividad profesional dentro del sistema de salud pública.

Por ello, la generación de mejores condiciones prácticas durante el proceso formativo adquiere una relevancia estratégica tanto para los estudiantes como para las instituciones involucradas.

El convenio firmado entre el Ministerio de Salud y la Facultad de Ciencias de la Salud apunta precisamente a fortalecer esa preparación, promoviendo experiencias que contribuyan al desarrollo de profesionales capacitados para afrontar los desafíos vinculados a la atención y el cuidado de la salud.

La iniciativa refleja una visión de trabajo conjunto entre el ámbito académico y el sector sanitario, orientada a consolidar oportunidades de aprendizaje que favorezcan la formación de recursos humanos calificados y comprometidos con las necesidades de la comunidad. A través de esta articulación, ambas instituciones buscan potenciar la calidad educativa y fortalecer el desarrollo de futuros profesionales que, en muchos casos, tendrán un papel relevante dentro del sistema público de salud.