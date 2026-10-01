Atención oftalmológica gratuita: entregaron más de 220 lentes a vecinos de Catamarca

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, supervisó de manera directa las actividades del operativo sanitario denominado «Ver para Crecer». Esta iniciativa institucional tiene como objetivo central y fundamental asegurar el acceso igualitario a la salud visual de los ciudadanos mediante la atención oftalmológica gratuita y la provisión directa de anteojos destinados específicamente a aquellas personas que se encuentran sin obra social.

La reciente jornada de trabajo se desarrolló en las instalaciones del Centro Vecinal La Cruz Negra, un espacio comunitario que sirvió como punto de convergencia para una numerosa concurrencia de vecinos pertenecientes a los circuitos 8 y 9. En dicho lugar, un equipo integral de profesionales de la salud llevó a cabo rigurosas consultas clínicas, articulando la atención médica con la puesta en funcionamiento de un dispositivo móvil de calibración. Esta infraestructura técnica permitió consolidar un proceso eficiente mediante el cual se lograron confeccionar y entregar más de 220 lentes graduados en el mismo día.

Durante su recorrido por las instalaciones del centro vecinal, el jefe comunal puso de relieve el esfuerzo y la dedicación del recurso humano abocado a las tareas logísticas y sanitarias. En su alocución, el mandatario municipal expresó:

«Vinimos a acompañar este programa que resuelve una demanda histórica de manera inmediata, porque los vecinos se van a sus hogares con sus anteojos listos en el acto. Quiero agradecer especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud, quienes desde primera hora de la mañana llevan adelante una tarea impecable, caracterizada no solo por su rigor técnico sino fundamentalmente por un trato profundamente humano y cercano. Acercar estas soluciones transforma de forma concreta la calidad de vida y el bienestar de nuestra comunidad».

Por su parte, la secretaria de Salud, Dra. Ana Fernanda Lagoria, valoró de manera muy positiva los altos niveles de participación ciudadana registrados en esta etapa inicial del despliegue territorial. Asimismo, la funcionaria detalló los aspectos operativos y los respaldos institucionales que posibilitaron el éxito de la convocatoria, destacando la articulación política y social en el territorio.

Ante la masiva respuesta y la alta demanda observada por parte de los habitantes de los barrios asistidos, las autoridades del área sanitaria municipal anunciaron la planificación de una estrategia de expansión geográfica de gran alcance temporal.

Al respecto, la Dra. Ana Fernanda Lagoria confirmó que se trata de un programa nuevo con una impronta netamente territorial, razón por la cual se ha asumido un firme compromiso institucional de cara al cierre del período anual. La meta establecida consiste en llevar al menos una jornada oftalmológica a cada circuito de la ciudad hasta fin de año, asegurando de este modo que un mayor número de familias catamarqueñas logren acceder de manera efectiva a una salud visual digna y de calidad.