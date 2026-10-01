Autores de Chile y República Dominicana llegan a Catamarca para la Feria del Libro

Del 7 al 11 de octubre, el Predio Ferial Catamarca volverá a convertirse en escenario de la 18ª Feria Provincial del Libro Catamarca 2026, una propuesta que este año se desarrollará bajo el lema "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión".

El encuentro literario, impulsado desde el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, propone para esta edición una mirada centrada en el vínculo entre pensamiento, lenguaje y creación, y suma además presencias internacionales provenientes de Chile y República Dominicana.

La incorporación de autores de otros países amplía el alcance de la propuesta y, en el caso de Chile, incorpora también una dimensión vinculada con la integración cultural entre Catamarca y la región de Atacama. Una de las actividades centrales tendrá lugar el sábado 10 de octubre, a las 16 horas, en el Auditorio 1 de la Feria, donde se desarrollará un panel con varios autores chilenos. La actividad permitirá continuar fortaleciendo los vínculos culturales entre Catamarca y Atacama y se suma a los acuerdos existentes en materia logística, educativa, turística y comercial dentro del bloque ATACALAR.

Mario Rojas Madrid y la memoria del terremoto de 1922

Entre los escritores chilenos que participarán de la Feria estará Mario Rojas Madrid, oriundo de Vallenar, quien presentará su libro "Noche Triste", publicado en 2012.

La obra recupera los devastadores acontecimientos provocados por el terremoto y maremoto que afectó a las regiones de Atacama y Coquimbo el 10 de noviembre de 1922. La presencia del autor en Catamarca permitirá incorporar a la programación una obra vinculada con la memoria histórica y con un acontecimiento que impactó particularmente en territorios de la región de Atacama.

La vida y obra de José Carocca La Flor

También se presentará el libro "José Carocca La flor. El Hijo Desconocido", del autor Sergio Zarricueta Astorga.

La publicación detalla la vida y obra del escultor chileno José Carocca La Flor, reconocido por la proyección latinoamericana de sus trabajos, presentes en distintos países del continente, incluida Argentina.

El autor definió su trabajo como un tributo a quien, según sus palabras, "se ganó modestamente y con creces el derecho de inmortalizar su nombre en el bronce de la Historia de la ciudad de Vallenar con su trabajo artístico, gracias al diestro empleo de un cincel".

De esta manera, la Feria incorporará también una mirada sobre la escultura y sobre la trayectoria de un artista cuya producción trascendió las fronteras de Chile.

Gabriela Mistral y el territorio del valle de Huasco

Otra de las presentaciones estará a cargo de Mauricio Guerrero Gallardo, conocido en el mundo de las letras como "Pablo Gabriel". El escritor presentará "Cuando el tiempo te nombra", una obra concebida como homenaje a Gabriela Mistral, en el marco de los 80 años del Nobel.

El libro refleja la admiración del autor hacia la figura de la poeta, pero también desarrolla una conexión entre la historia mistraliana y el propio territorio del valle de Huasco, en Chile.

La propuesta incorpora así una perspectiva en la que literatura, territorio y memoria se encuentran a partir de una de las figuras centrales de las letras chilenas.

"Silvana Galli": amor, historia, política y tiempo

La programación internacional también incluirá la presentación de "Silvana Galli", del autor Ulises Carabantes Ahumada. La obra aborda diferentes dimensiones y temas, entre ellos el amor, la historia, la política, las ideas limitantes, los traumas y rencores y la vida después de la vida.

El libro también se adentra en los secretos vinculados con la relatividad del tiempo y su influencia sobre la vida cotidiana, además de plantear la idea de formar parte de un universo determinístico. En ese recorrido aparece una referencia a Albert Einstein y a su conocida afirmación: "Dios no juega a los dados".

La presentación sumará, de esta manera, una obra que combina distintas preocupaciones e interrogantes sobre la existencia, las ideas y la percepción del tiempo.

Historia y tradiciones del Norte Chico chileno

El escritor e historiador Oriel Álvarez Hidalgo, oriundo de la comuna de Freirina, Atacama, y de oficio bibliotecario, llegará a la Feria con dos publicaciones.

La primera es "Rodeos de Burros", una obra que registra y pone en valor una antigua y tradicional actividad comunitaria del Norte Chico chileno, específicamente de localidades como Carrizalillo y el interior de Freirina.

El libro describe el proceso de arreo, reunión y conteo de los burros que viven libres en los campos y el desierto. La obra rescata así una práctica comunitaria vinculada con un territorio determinado y con formas tradicionales de organización y actividad.

Álvarez Hidalgo también presentará "El último constructor de balsas de cuero de lobo", considerada quizás una de sus investigaciones más premiadas y reeditadas.

El legado marítimo del pueblo Chango

La segunda obra del historiador se concentra en el legado tecnológico y marítimo del pueblo Chango. El libro relata la vida, los saberes y el arte ancestral de Roberto Álvarez Álvarez, habitante de la Caleta Chañaral de Aceituno, quien fue reconocido históricamente como la última persona en dominar la compleja técnica prehispánica utilizada para confeccionar estas embarcaciones.

La investigación incorpora materiales que permiten conocer con mayor detalle ese proceso tradicional. El libro incluye fotografías, planos explicativos y detalles sobre cómo se ablandaban, inflaban y cosían los cueros de lobo marino macho para navegar el Pacífico.

La presentación de esta obra suma a la Feria del Libro una dimensión vinculada con la preservación de saberes ancestrales, la tecnología tradicional y la historia marítima de los pueblos que habitaron la costa del Pacífico.

Una voz desde República Dominicana

La programación internacional tendrá además una representante de República Dominicana. Se trata de Eleonora Fondeur, escritora, psicóloga y terapeuta, quien presentará el libro "En La Paz del Silencio".

La actividad está prevista para el jueves 8 de octubre desde las 17 horas. En esta obra, la autora comparte una de las enseñanzas más profundas de su propio camino: comprender que el silencio no es vacío ni ausencia, sino un espacio vivo en el que el alma encuentra descanso, claridad y sentido.

Desde una escritura definida como íntima, reflexiva y cercana, Fondeur propone al lector un viaje hacia la paz interior. El recorrido parte de la idea de que, cuando cesa el ruido exterior y también el ruido de la mente, es posible escuchar la voz más auténtica del ser.