Una nena de dos años fue resguardada tras ser encontrada deambulando sola en Catamarca

La Jefatura de la Comisaría Seccional Décima informó que efectivos policiales que recorrían preventivamente la jurisdicción intervinieron ante una situación que requería atención inmediata: una niña de aproximadamente 2 años se encontraba desorientada y deambulando sola en una zona de circulación de la Capital catamarqueña.

El episodio ocurrió en la rotonda que une la avenida Costanera Sur y la calle Gobernador Ferrari, ubicada en la zona sur de la Capital. Al advertir la presencia de la pequeña, los efectivos procedieron a resguardarla y ponerla bajo cuidado del personal policial, mientras se activaban las medidas correspondientes para establecer el contacto con su familia.

La situación puso el foco en una niña de muy corta edad que se encontraba sin la compañía de sus progenitores en un espacio público. Frente a este escenario, la intervención preventiva permitió que la menor quedara contenida y protegida mientras se desarrollaban las actuaciones necesarias.

Las características con las que fue encontrada

Al momento de ser resguardada, la niña llevaba una vestimenta que fue detallada por la Jefatura de la Comisaría Seccional Décima con el objetivo de facilitar su identificación por parte de sus familiares.

El pedido a los progenitores

Ante la situación, desde la Seccional Décima se solicitó a los progenitores de la niña que concurrieran de inmediato a la dependencia ubicada en calle Florida N° 1.149 de la Capital.

Mientras se procuraba establecer el vínculo con la familia, la pequeña permanecía contenida por el personal de la Seccional, bajo la intervención de los organismos correspondientes. En este procedimiento también tomó conocimiento e intervención la Secretaría de Familia, de acuerdo con lo informado por la Jefatura policial.

La intervención de la dependencia especializada se produjo mientras la niña permanecía bajo resguardo, acompañando el procedimiento destinado a garantizar su protección y a posibilitar su restitución al entorno familiar.

La restitución a su familia

Finalmente, y según se conoció, la pequeña fue restituida a su familia. De esta manera concluyó la situación que había comenzado durante el recorrido preventivo de los efectivos de la Comisaría Seccional Décima por la jurisdicción.