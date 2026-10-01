Octubre llega con una variada agenda para disfrutar la Capital

Ferias, gastronomía, espectáculos, culturas del mundo, ceremonias ancestrales, talleres y experiencias al aire libre forman parte de la variada agenda que la Capital propone durante octubre. La programación fue presentada por la Municipalidad de la Capital, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, con una propuesta que busca ofrecer alternativas para residentes y turistas y, al mismo tiempo, poner en valor distintos espacios, expresiones culturales y atractivos de la ciudad.

El lanzamiento estuvo encabezado por el director de Turismo, Gustavo Yurquina, y la responsable de Agendas de la Secretaría, Dayana Sacchet, quienes dieron a conocer las diferentes actividades previstas para el mes.

La Agenda Turística y Recreativa de Octubre contempla actividades culturales, turísticas, recreativas, deportivas y vinculadas al turismo de reuniones. Dentro de este abanico de propuestas, uno de los momentos destacados será el fin de semana largo por el Día de la Diversidad Cultural, del 10 al 12 de octubre.

Durante la presentación, Yurquina explicó que la programación fue diseñada teniendo especialmente en cuenta la valorización de las raíces culturales y la identidad de Catamarca. En ese sentido, las diferentes actividades buscan poner en valor el patrimonio, las expresiones culturales y los atractivos turísticos que forman parte de la ciudad.

El funcionario también señaló que para el próximo fin de semana largo se estima una ocupación hotelera cercana al 50%.

A su vez, destacó la incorporación de actividades vinculadas al turismo de reuniones, un segmento que durante esta época del año suma numerosas propuestas en la ciudad. Según explicó, muchas de esas actividades son abiertas al público, lo que representa una oportunidad para que quienes visitan la Capital puedan acceder a propuestas culturales, deportivas y de diferentes temáticas.

Casa de la Puna: feria, juegos tradicionales y más

Uno de los espacios centrales de la programación será Casa de la Puna, donde se desarrollará una nueva edición de la Feria Manos Catamarqueñas.

La actividad tendrá lugar el sábado 10 y domingo 11 de octubre, de 18 a 22 horas, en la plaza Quique Sánchez Vera. Allí volverán a encontrarse productores, artesanos y emprendedores con el público, en un espacio que además contará con food trucks y espectáculos artísticos en vivo.

Las personas interesadas en reservar un lugar para exponer sus productos podrán inscribirse desde este jueves y hasta el 7 de octubre, mediante el formulario que estará disponible en las redes sociales de Facebook e Instagram de Casa de la Puna.

La propuesta también incluirá una actividad destinada a recuperar los juegos tradicionales y promover el encuentro familiar. Durante el fin de semana se desarrollará un torneo de bolillas para grandes y chicos, con participación gratuita.

La programación de Casa de la Puna tendrá además una mirada hacia otras culturas. El domingo 11, desde las 14 horas, se realizará una nueva edición del ciclo "Encuentros por el Mundo", organizado por el Consejo Multisectorial de la Capital.

En esta oportunidad, los países protagonistas serán Paraguay, Alemania y Egipto, que tendrán un espacio para acercar sus culturas a través de la gastronomía y de diferentes expresiones artísticas.

Pueblo Perdido y el rescate de saberes originarios

Otro de los escenarios destacados será Pueblo Perdido de la Quebrada, que durante octubre tendrá una programación especialmente vinculada con el rescate y la puesta en valor de saberes y prácticas de las culturas originarias.

El domingo 11 se realizará la ceremonia "Jonkonunkuy, siempre adelante, nunca atrás", guiada por el cacique Juan Carlos Allosa.

Ese mismo espacio será escenario de un taller teórico-práctico de cerámica para la elaboración de máscaras prehispánicas, inspirado en los diseños de la cultura Aguada. La actividad estará a cargo de María Magdalena Pérez.

Tanto la ceremonia como el taller de cerámica serán gratuitos y requerirán inscripción previa. La programación continuará el sábado 17 de octubre con un taller de iniciación a la filigrana, que estará a cargo de Georgina Ávila y Morena Di Meglio.

Hacia el cierre del mes, Pueblo Perdido recibirá una nueva edición de "Pampamesa - Conversaciones Andinas". El encuentro se realizará el sábado 31 y, en esta ocasión, estará relacionado con la celebración de los muertos. La experiencia será arancelada e incluirá una merienda.

Entre las actividades anunciadas para este espacio también se especificó que estas propuestas serán aranceladas.

Banda de Varela suma una experiencia de campo

La agenda turística de octubre incorporará además una propuesta que se realizará por primera vez: "Un día de campo en Banda de Varela".

La actividad tendrá lugar el sábado 17 de octubre, de 17 a 22 horas, en Finca Lobo, y combinará distintos componentes vinculados con la producción, las tradiciones y el entretenimiento. La propuesta incluirá:

Feria productiva.

Comidas típicas.

Juegos tradicionales.

Espectáculos en vivo.

Entrada libre y gratuita.

De esta manera, Banda de Varela se incorporará a la programación como uno de los espacios destinados a generar experiencias vinculadas con el entorno, las costumbres y las expresiones culturales.

Una grilla que se extiende por toda la ciudad

La agenda no se limitará a los espacios especialmente destacados durante la presentación. Octubre también tendrá numerosas propuestas en salas, museos y teatros de la ciudad, además de actividades impulsadas por espacios culturales independientes y prestadores privados. La programación contempla asimismo distintas alternativas para recorrer y disfrutar la Capital desde perspectivas turísticas y recreativas.

Entre las propuestas incluidas se encuentran:

Servicio del Bus Turístico.

Paseos de Travel-ando.

Alternativas recreativas del Ecoparque El Jumeal.

Diferentes ferias desarrolladas en espacios públicos de la Capital.

Actividades culturales en salas, museos y teatros.

Propuestas de espacios culturales independientes y prestadores privados.

La diversidad de opciones permite que la agenda reúna actividades de diferentes características, desde encuentros gastronómicos y ferias productivas hasta talleres, ceremonias, espectáculos, experiencias recreativas y propuestas vinculadas con el turismo de reuniones.