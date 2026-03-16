aujil ya cuenta con su oficina de Defensa del Consumidor

La localidad de Saujil, en el departamento Pomán, incorporó desde este lunes un nuevo espacio institucional destinado a fortalecer los derechos de los consumidores. Se trata de una oficina de Defensa del Consumidor, cuya inauguración marcó además el comienzo formal de la Semana Provincial del Consumidor, una iniciativa organizada por este organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

El nuevo punto de atención permitirá que los vecinos de Saujil y de distritos cercanos puedan realizar consultas, presentar reclamos o formular denuncias relacionadas con el consumo, sin tener que trasladarse hasta la Capital provincial. La iniciativa apunta a acercar el Estado a la comunidad y facilitar el acceso a herramientas de defensa y asesoramiento para los ciudadanos.

Un acto de apertura con autoridades provinciales y municipales

La inauguración de la oficina se concretó mediante un acto oficial que contó con la presencia de diversas autoridades provinciales y municipales. Entre los participantes se destacaron:

El ministro de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos.

El intendente de Saujil, Enzo Carrizo.

El director provincial de Defensa del Consumidor, Sergio Paredes Correa.

También acompañaron el evento otros funcionarios de los ámbitos provincial y municipal, quienes participaron de la puesta en marcha formal del nuevo espacio de atención.

Durante el acto, las autoridades subrayaron la importancia que tendrá la oficina para la comunidad local. El ministro Leonardo Zeballos destacó que la habilitación de este servicio permitirá resolver consultas y trámites de manera directa en el territorio.

"A partir de su funcionamiento, los saujilistas y vecinos de otros distritos de Pomán evitarán tener que viajar a la Capital para efectuar trámites, o consultas que son muy esclarecedoras a la hora de conocer sus derechos como consumidores", señaló el funcionario.

La creación de la oficina se formalizó a través de un convenio institucional firmado por el ministro Zeballos, el intendente Carrizo y el director Paredes Correa, acuerdo que habilitó la instalación del servicio en el distrito.

Capacitación para el personal local

Uno de los aspectos destacados durante la puesta en funcionamiento fue el proceso de capacitación del equipo que trabajará en la nueva dependencia.

Según se informó, inspectores y agentes experimentados de la Dirección de Defensa del Consumidor provincial brindaron instancias de formación destinadas al personal que desempeñará tareas en la oficina de Saujil. Estas capacitaciones buscan garantizar que la atención al público se realice con criterios técnicos y conocimiento actualizado de la normativa vigente, permitiendo así brindar respuestas claras y eficientes a los ciudadanos.

La formación incluyó orientaciones sobre procedimientos administrativos, gestión de reclamos y asesoramiento a consumidores, herramientas clave para el funcionamiento cotidiano del organismo en el territorio.

Inicio de la Semana Provincial del Consumidor

La inauguración de la oficina no fue un hecho aislado. La actividad también marcó el inicio de la Semana Provincial del Consumidor, una agenda de actividades que se realiza cada año en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, celebrado el 15 de marzo.

Durante esta semana, la Dirección de Defensa del Consumidor organiza diversas acciones destinadas a difundir información, brindar asesoramiento y fortalecer el conocimiento de los derechos de los usuarios y consumidores.

Entre las iniciativas previstas se encuentran mesas de consulta abiertas al público, donde agentes especializados orientarán a los vecinos sobre distintos procedimientos y herramientas disponibles.

Mesas de atención y asesoramiento gratuito

Como parte de la agenda programada, el organismo dispuso la instalación de puntos de asesoramiento en distintos espacios públicos.

Las actividades previstas incluyen:

Martes: mesa de atención en la Plaza 25 de Mayo, entre 9 y 12.30, donde los agentes brindarán asesoramiento sobre:

Sistema de Reclamo Digital

Uso del código QR para trámites

Asesoramiento general para consumidores

Jueves 19 de marzo: atención en la plaza El Aborigen, en Valle Viejo, también entre 9 y 12.30, con las mismas modalidades de orientación.

Viernes 20 de marzo: presencia en la plaza del barrio Valle Chico, con un horario vespertino de 18.30 a 21.30.