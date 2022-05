Aumento de la luz: el defensor de los usuarios solicitó que sólo se autorice un 20% de suba en el VAD

Con modalidad mixta, por cuanto fue tanto presencial como virtual, se concretó en la mañana de este martes la Audiencia Pública a cargo del ENRE durante la cual se analizó el pedido de la empresa Ec Sapem por el incremento del Valor de Distribución en la boleta de la luz. La instancia que se prolongó por cuatro horas tuvo diecisiete expositores y uno de los primeros fue la empresa quien justificó el pedido de incremento marcando no solo que el último fue en mayo de 2021 sino que la suba pretendida del 39% en el VAD está basada en “las variaciones en los precios ocurridos a lo largo del último año”. Acotaron en cuanto al impacto de esto en los usuarios que si bien será del 19%, ellos manifiestan que por proyecciones en cuanto al consumo medio, el valor de la factura apenas pasaría los $1.900, considerando que el promedio por mes de cada casa es 300 kwn.

Esto fue fuertemente refutado por los diputados de la oposición que estuvieron presente. Tanto Luis Lobo Vergara como Alfredo Marchioli, Silvana Carrizo y Juana Fernández apuntaron a datos socio-económicos para argumentar sobre el impacto que los incrementos tendrán en el sector económicamente activo y más aún en aquellos que están dentro de la línea de la pobreza en la provincia. Al comentar Lobo Vergara en cuanto a lo puntual de la suba para el sector industrial, que se adelantó será del 25%, acotó que si bien la Provincia alienta “con buen tino la llegada de nuevos capitales, estos se van a ver sorprendidos con los valores del servicio de energía. La energía es mucho más cara en nuestra provincia que en la vecina provincia de La Rioja”. A esto se sumó la polémica cuando Marchioli habló de la realidad de usuarios conectados clandestinamente acotando que existen empleados de la empresa en el interior de la provincia que se prestan a esta maniobra.

Previo al cierre de la audiencia, a cargo del presidente del ENRE, Augusto César Acuña, se escuchó la postura del defensor de los usuarios, Ing. Fernando Fernández, quien apuntó sobre una serie de dificultades a las que EC SAPEM no ha respondido en el tiempo a pesar de los aumentos tarifarios. Por caso relató la caída de un poste sobre un auto en Tinogasta. “Esto fue en julio del año pasado. No mató a nadie de casualidad. Se le hizo la formulación de descargo a la empresa por seguridad pública. Estamos en mayo del 2022 y la sanción aún no se hizo efectiva”, aportó.

Considerando esto y otros factores es que propuso al directorio del Ente Regulador que “autorice el aumento del VAD solo en un 20% y que se traslade solamente el aumento correspondiente al mes del primer semestre de los que se están tratando acá y que quede el aumento del otro semestre para el año que viene” y sentenció “no se puede cargar al usuario con un aumento por la desidia de una empresa”.

Tras esto el ENRE deberá evaluar las exposiciones y emitir una resolución que se conocerá más adelante.