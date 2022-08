Aumento y polémica: sin respuesta, los trabajadores de OSEP inician medidas de fuerza

Tras conocerse este martes que la plana directiva de la obra social de los empleados públicos había obtenido un aumento en el puntaje de los adicionales del 115%, el gremio que nuclea a los trabajadores solicitó una reunión con la titular del organismo. El resultado del encuentro no fue positivo, por cuanto según indicó Luz Rondán, secretaria general de SEOSP, María Fernanda Gómez les indicó directamente que el aumento se debe a la responsabilidad que tiene la función de su cargo y que se trató de una decisión del Gobernador de la provincia.

Ante esto y no obteniendo una respuesta que satisfaga a los trabajadores en cuanto a que se podría poner en estudio una actualización salarial de los adicionales para los trabajadores, el gremio en asamblea tomó la decisión de iniciar medidas de fuerza.

Así lo anunció Rondán, quien marcó que desde el lunes llevarán a cabo un quite de colaboración en el organismo. En declaraciones radiales preciso, en cuanto a la modalidad que “todavía no hemos establecido un horario pero posiblemente lo vamos a definir este viernes. No obstante, sería en horas de la mañana por un par de horas y luego lo iremos incrementando. Lo que sí está claro es que va a ser por tiempo indeterminado hasta que seamos escuchados y logremos que nos den el mismo reconocimiento que le dieron a la directora”.

La gremialista además manifestó luego su malestar por la determinación de las autoridades del Ministerio de Trabajo de excluirlos nuevamente de la mesa de negociaciones con los gremios. Rondán cuestionó que se haya puesto en duda la legalidad de la entidad, la que lleva 20 años de actividad sindical.